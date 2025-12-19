藍白提案彈劾賴清德！傅崐萁還喊罷免 黃暐瀚揭真相：絕對辦不到

記者陳思妤／台北報導

藍白提案要彈劾賴清德（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，引發在野黨強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日還提案要彈劾總統賴清德，國民黨團總召傅崐萁更嗆要全民罷免賴清德。不過，媒體人黃暐瀚列出彈劾、罷免總統的條件，直言是「絕對辦不到」的客觀事實，但倒閣絕對辦得到。

國民黨與民眾黨今天在立法院議場前，共同舉辦「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，要在院會提案彈劾賴清德，傅崐萁還開嗆要全民罷免賴清德。

廣告 廣告

然而，要彈劾總統，需要1/2立委提案、2/3以上立委同意，還要送交憲法法庭，也就是需要76席立委同意，再經過憲法法庭通過，但目前憲法法庭癱瘓中。而罷免總統則需要由1/4立委提議、2/3立委同意後提出，再經由全民公投，要由選舉人總額過半數之投票，有效票過半數同意罷免時才通過。

黃暐瀚直言， 彈劾總統、罷免總統是「根本辦不到」，而倒閣「可成」，倒閣為57席立委同意，總統解散國會，60天內重選，但解決不了問題，因為倒閣換院長，

黃暐瀚表示，簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統都不可能。除非，倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案，送出立院（憲法法庭癱瘓中，仍無用）；讓總統罷免案，送出立院，交給公民複決。

黃暐瀚說，怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

但值得一提的是，根據《立法院職權行使法》第43條規定，彈劾總統或副總統，須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。而「全院委員會審查時，『得』由立法院邀請被彈劾人列席說明」。

更多三立新聞網報導

清楚過不了也要彈劾總統！律師揭「藍白真實意圖」 可能發展曝光

院長級人事安排！傳蘇嘉全接棒海基會董事長 謝長廷接掌台日協會

藍白喊彈劾賴清德！學者5點開轟：展現「在野獨裁」最佳案例

藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」

