藍白提案彈劾賴清德 吳思瑤酸：有時間搞空包彈卻不審預算

珍對在野提案彈劾總統賴清德，民進黨立委吳思瑤今天（26日）受訪時表示，立委有時間搞彈劾空包彈，卻不做實事履行憲法義務，對人民無法交代。（資料照片／鄒保祥攝）

藍白立院黨團先前宣布將聯手提案彈劾總統賴清德，並將於今天（26日）院會上交付全院委員會審查。對此，民進黨立委吳思瑤今天受訪時表示，藍白共同點就是拿虛張聲勢的空包彈，做政治攻防、選舉動員。她強調，立院到目前為止遲未審查預算，立委有時間搞彈劾空包彈，卻不做實事履行憲法義務，對人民無法交代。

針對在野黨團提案彈劾賴清德，吳思瑤表示，這是中華民國史上首次彈劾總統議案，相關程序需要朝野協商釐清，藍白提案的共同點就是拿個虛張聲勢的空包彈，做政治攻防、選舉動員。

廣告 廣告

吳思瑤說，相關程序國會都還未合議協商，卻有政黨已經提出5月要投票、甚至說要舉行全國公聽會，但立法院預算到現在都還沒審查，「有哪一筆預算可以舉辦公聽會？」

至於立院遲未審查總預算，吳思瑤表示，立委須在會期中努力審議預算，過去也有拖延審查完畢的經驗，但從未發生已剩下不到1週就要跨年度，總預算卻連審查都還沒開始。她強調，預算就是民生，立法院到目前遲未審查預算，立委有時間搞彈劾空包彈，卻不做實事履行憲法義務，對人民無法交代。

而政院今天擬將對停砍年金法案採「副署不執行」，吳思瑤回應，自己尊重行政院後續規劃，憲法法庭已恢復運作，當然期待可以做為人民權益最終守護者。

吳思瑤表示，政院將年改案交付釋憲、申請暫時處分是當務之急，後續是否執行、如何執行，還需要行政院、考試院、教育部，以及各地方政府協商，申請釋憲暫不執行應是眼前規劃方案。

此外，針對行政院會今天也預計將通過下一波國安法案，包括立委赴中登載，吳思瑤提到，行政院會通過下一波國安法案，是因應賴17條必須落實法制健全。

吳思瑤說，行政院會今天通過的立委赴中審查機制，民進黨團已經被程序委員會擋下767次，行政院版本恐怕也是命運多舛，但負責任的政府對於國安把關、立委赴中公開透明，還是要展現明確態度，自己支持行政院送出院版。



回到原文

更多鏡報報導

藍白彈劾總統時程表曝！明年1月邀賴清德赴立院說明 預計5/19記名投票

賴清德籲藍白審總預算否則別談憲政 傅崐萁嗆：違法總統強迫國會當共犯？

賴清德批藍白卡總預算別談憲政 黃國昌砲轟：惱羞成怒秀下限