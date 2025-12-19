藍白提案彈劾賴清德 吳靜怡揭背後真正意圖：對民進黨進行政治消耗戰

藍白宣布對總統賴清德提出彈劾案，政治評論員吳靜怡表示，彈劾案最可怕的不是結果，而是其過程的輿論消耗。（圖／鄒保祥攝）

行政院拒絕副署《財劃法》，引發朝野對立。藍白陣營今天（19日）更宣布對總統賴清德提出彈劾案，政治評論員吳靜怡透過臉書發文表示，「彈劾總統」即將成為藍白透過法律、輿論戰拉下賴清德的新口號。她分析，彈劾案最可怕的不是結果，而是其過程的輿論消耗。藍白在對民進黨進行一場「政治消耗戰」。

吳靜怡指出，藍白企圖用無限次的憲政對抗，拖垮執政黨行政正當性，逼迫政治讓步，並為街頭與選舉鋪路，這不是法治操作，而是對民進黨進行一場「政治消耗戰」，只是要週週有案、案案有新聞。

吳靜怡認為，藍白戰略很明確，既然行政院敢不副署三讀通過的法案，那就刻意塑造是「違憲」的輿論，藍白請監察院彈劾閣揆卓榮泰只是前菜，民眾黨立院黨團總召黃國昌早早預告，實際的目標就是賴清德，這是一個法律循環陷阱：藍白通過法案、府院拒絕執行、藍白藉此定調總統「違憲」，啟動彈劾總統。

吳靜怡直指，彈劾對於藍白來說，不是司法程序，而是政治燃料、分化民眾、持續消耗行政效能與總統威信，以3個步驟考驗社會耐性。包括企圖用「彈劾總統」製造一個「總統違憲」的政治標籤、把國會衝突升級為體制危機、為街頭動員提供法律與輿論的遮羞布。彈劾不是藍白要的，而是成為煽動民眾上街頭的支撐點。

吳靜怡說，如果「彈劾」被當成口號、動員工具、輿論表演，那下一個被消耗的，就不只是總統，而是大家對民主制度的信任。真正危險的，不是彈劾本身，而是對憲政的濫用。「把憲法當成政治武器，而台灣，即將進入慢性癱瘓，人民會覺醒嗎？」



