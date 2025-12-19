藍白提案彈劾賴清德 學者分析：要他到立院才是目的

藍白今天召開記者會宣布提案「彈劾賴清德總統」（圖 /鄒保祥攝）

不滿總統賴清德支持行政院長卓榮泰針對《財劃法》再修正版不副署，藍白立委今天（19日）在立院議場前召開記者會宣布提案「彈劾賴清德總統」。東吳大學政治系兼任助理教授張元祥直言，彈劾跟罷免在立院提案的門檻一致，在野之所以選擇彈劾而非罷免，逼迫賴清德來立院列席說明才是目的。

張元祥先分析彈劾與罷免的不同，最大差異在於彈劾是「法律責任」與罷免是「政治責任」。民眾對極化負向的「罷免」政治鬥爭接受度較低，而對違法亂紀的「彈劾」行使接受度較高，對在野黨而言是政治成本與風險最低的方式。

廣告 廣告

張元祥說，彈劾與罷免的提案門檻雖然不同，分別為立委二分之一提案與立委四分之一提案，以目前在野黨席次罷免與彈劾「提議」都不是問題；但彈劾與罷免通過的門檻都是「全體立法委員三分之二以上決議」，以目前民進黨45％的席次，不論是彈劾案或罷免案都無法成案。他強調，藍白透過彈劾案，逼迫賴清德來立院列席說明才是目的。

張元祥說，根據《立法院職權行使法》，「罷免案」提議後，總統要在7天內提出「答辯書」；而「彈劾案」提議後，全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人「列席說明」。

張元祥說，日前在野黨邀請賴清德前來立院進行「國情報告」，因為雙方對「一答一詢」意見不同，恐怕成口水戰，而這次在野黨透過彈劾，企圖很明顯，就是要透過彈劾案把賴清德「架來」立法院列席說明。



回到原文

更多鏡報報導

藍白提案彈劾賴清德 吳靜怡揭背後真正意圖：對民進黨進行政治消耗戰

在野提案彈劾賴清德 總統府：證明沒有「行政濫權」

擺賴清德「登基照」轟獨裁！藍白宣布提案彈劾總統 辦全國公聽會、要求賴赴立院說明