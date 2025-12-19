藍白提案彈劾賴清德 民進黨譏「邏輯錯亂」：憲法法庭已癱瘓如何彈劾？

「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會。廖瑞祥攝



針對行政院不副署《財劃法》修正案，立法院藍白陣營今（12/19）天召開聯合記者會，將提出三大行動，包括正式提案彈劾總統賴清德，以及在全台舉辦彈劾公聽會，主軸為彈劾違憲總統、全台守護憲法。對此，民進黨發言人李坤城批評，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」，口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平、普丁噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。

李坤城指出，依據《立法院職權行使法》，彈劾案通過後須向「司法院大法官」提出，然而藍白長期惡意杯葛人事同意權，癱瘓憲法法庭，如今大法官無法開會，是要向誰彈劾？李坤城質疑，藍白一邊癱瘓司法、一邊演戲喊彈劾，「這不是欺騙社會，什麼才是？」

李坤城直言，藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌高舉反帝制、反專制大旗，卻無視習近平無限延任、普丁發動戰爭的事實，國民黨黨主席鄭麗文甚至稱普丁不是獨裁者，連公認的獨裁者都不敢批評，還有何資格談反專制？

李坤城強調，藍白提了眾多違憲法案，就要有勇氣面對行政部門不副署。他重申，行政院標準非常明確，面對摧毀國家憲政體制、削弱國家國防安全、破壞國家財政紀律的違憲法案，行政院會堅定立場不副署，合憲合法的福國利民法案，行政院則會依法行政。

最後，李坤城表示，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。

