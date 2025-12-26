藍白提案彈劾賴清德 民進黨：不審總預算必遭民意反撲

民進黨發言人李坤城。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 針對國民黨團與民眾黨團提案彈劾總統賴清德，民進黨發言人李坤城今（26）日表示，藍白兩黨掌握國會多數以來，只顧強行通過爭議法案，完全不顧民生。他說，明年度總預算從九月至今，持續被藍白封殺在程序委員會，影響民生福利建設，藍白是假彈劾、真亂政，不審總預算，台灣人民已無法忍受，必會遭受到民意反撲。

立法院院會今通過「對總統賴清德提出彈劾案」，經過表決後，以60位贊成、51位反對通過。根據國民黨團與民眾黨團決定，將於明年1月21、22日邀請被提出彈劾的賴清德到立法院說明，並在5月19日進行彈劾案投票。

李坤城表示，距離明年僅剩不到一週，而本會期是預算會期，但在審議預算的重要時刻，民眾黨團總召黃國昌與國民黨團總召傅崐萁只顧「提案彈劾總統」和「提案譴責大法官」。他批，為了政治鬥爭，只顧自身政治利益，將明年度總預算自九月封殺至今，不願意交付審查，使明年度的各項民生福利建設措施恐受影響，扯全台灣的後腿。

李坤城指出，藍白除了假彈劾、真亂政，提案還自相矛盾。他說，首先，依憲法比例，彈劾終究無法過關，而彈劾案依照《憲法增修條文》第4條，總統、副總統彈劾案，由三分之二立委議決後，須交由憲法法庭審理；同時，藍白又持續攻擊大法官，提案要求「憲法判決無效」，兩案主張完全自相矛盾。

李坤城說，顯見藍白立委操作彈劾假議題，只顧鬥爭、不顧民生，怠忽職守不審查預算，甚至將彈劾的政治鬥爭延長至明年五月，歹戲拖棚，人民受害，必會遭受到民意反撲。

