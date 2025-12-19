藍白提案彈劾賴清德 總統府回應：立院有制衡手段

藍白立委今提案彈劾總統賴清德。（鏡報鄒保祥攝影）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財政收支劃分法》，引發藍白陣營強烈反彈。繼立法院司法及法制委員會日前通過臨時提案，建請監察院彈劾卓榮泰後，國民黨與民眾黨立院黨團今（19日）再宣布，將號召全體在野黨立委正式提案彈劾總統賴清德，朝野衝突持續升高。

這一切真的合乎憲政體制？

對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨接連採取罷免或彈劾等大動作，「恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事」，強調「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。

廣告 廣告

卓榮泰不副署《財劃法》被視為憲政首例，也成為在野黨強力抨擊的焦點。郭雅慧指出，行政院長在不副署時，已向國人與媒體清楚說明，是依照憲法第37條賦予的權力行使職權。她轉述，卓榮泰面對在野黨提出過多被認為有濫權、違法疑慮的法案，是基於「希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定」等原則，才決定不予副署。

賴清德今天的行程是？

此外，郭雅慧也呼籲在野黨立委，應正視總預算審查時程。她指出，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31日前完成審查，但目前已是19日，總預算仍在立法院躺了4個多月，希望能在年底前，依照憲政程序完成審查，才能確保國家正常運作。

至於賴清德今赴新竹科學園區出席「台灣矽光子CPO－AI生態鏈座談會」時未對相關議題受訪，相關回應均由總統府統一說明。

更多鏡週刊報導

連戰二媳婦突喊「別把嫁豪門當人生目標」！ 直言：為錢結婚多半過不好

老外蹲超商外「把傘架當餐桌」開吃！ 網虧：洋相真的要靠洋人出

「千億富太」甘比陪長輩做手指編織！ 寒冬送暖被讚親民