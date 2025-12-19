藍白提案彈劾賴清德 總統府尊重：證明沒有「行政濫權」

▲ (圖/資料照片)

台北市 / 武廷融 綜合報導

國民黨、民眾黨今(19)日召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾總統賴清德，並稱要「阻止賴清德變成袁世凱」。對此，總統府發言人郭雅慧回應，在野黨所採取的大動作，恰好足以證明立法院在憲法上有手段可以制衡行政院長和總統，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」，並同時呼籲在野黨在年底前完成總預算審查。

立法院國民黨團、民眾黨團立委今日上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布在野黨提案彈劾總統賴清德。藍白痛批賴清德不執行國會通過的法律，「登基為皇帝，比過去袁世凱惡質」，並要求賴清德到全院委員會清楚跟國會說明。另外，在野黨也在昨(18)日提案彈劾行政院長卓榮泰。

對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂「行政濫權」。郭雅慧說「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。

郭雅慧指出，卓榮泰在宣布不予副署時，已向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照《憲法》37條賦予的權力不進行副署。她表示，面對在野黨提出太多濫權、違法的法案，卓榮泰是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧也提到，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31日前完成審查，她呼籲在野黨立委要注意，總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

