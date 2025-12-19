藍白提案彈劾賴清德 總統府：只要合乎憲政體制都尊重

總統府發言人郭雅慧（圖／資料照片，圖源：總統府Flickr）





行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法再修正版，立法院司法及法制委員會昨(18)日通過譴責總統賴清德與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰。國民黨與民眾黨立院黨團今(19)日上午在議場前共同召開記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，總統府發言人郭雅慧表示，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

郭雅慧說，在野黨所採取的這二項大動作，其實恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧指出，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況行政院長卓榮泰在不予副署的時候，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法第37條所賦予的權力不進行副署。

郭雅慧表示，面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今日已經是19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，這才有利於國家正常運作。

