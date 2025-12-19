藍白提案彈劾賴清德 總統府：只要合乎憲政體制都尊重

藍白兩黨聯手提案彈劾賴清德 總統府發言人郭雅慧表示，只要合乎憲政都給予尊重。（圖：總統府提供）

藍、白兩黨今（19）日在立法院議場前，召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。對此，總統府發言人郭雅慧指出，在野黨所採取的這兩項大動作，恰好證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事；任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，但也呼籲在野黨儘速完成總預算審查。

郭雅慧表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重。」郭雅慧表示，行政院長卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權利不進行副署。

郭雅慧說，卓院長面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧呼籲在野黨要注意，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31日之前完成審查，今天已經19日，「在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作」。