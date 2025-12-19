藍白提案彈劾賴清德 總統府：合乎憲政體制都尊重
行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，朝野對抗升溫，國民黨團、民眾黨團今（12/19）舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨所採取的動作，恰好證明在《憲法》上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有行政濫權；她強調，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，但也呼籲在野黨儘速完成總預算審查。
民眾黨團總召黃國昌表示，超過二分之一的立委發動彈劾總統的程序，會正式向全院委員會提案，並邀請賴清德到全院委員會說明，後續每個縣市也會舉辦一場公聽會，阻止賴清德變成袁世凱。
對此，郭雅慧表示，在野黨所採取的動作，恰好足以證明，立法院依《憲法》是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重。
郭雅慧指出，卓榮泰在提出不副署的同時，也向國人清楚說明是依照《憲法》37條賦予的權力不進行副署。郭雅慧強調，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，卓榮泰基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。
郭雅慧呼籲，盼在野黨團依照《憲法》規定，讓總預算在12月31號之前完成審查，才有利於國家正常運作。
更多太報報導
犯下布朗大學槍擊案逃逸5天 槍手傳已身亡
棄養剴剴引發悲劇！生母申請180萬「被害人家屬補償金」 北檢駁回理由曝
美飛機降落墜毀大火7死！NASCAR退休賽車手畢佛全家罹難
其他人也在看
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 39 分鐘前 ・ 42
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 3 小時前 ・ 71
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 146
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 141
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 139
再轟藍白！賴清德：不副署不是為了政黨利益
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 347
停砍公教年金被卡關？李來希嘆政府不執行「我們剩這招」：退撫缺口騙很大
軍公教年金改革（年改）上路超過7年，立法院會12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》與《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，，軍公教退休團體可謂士氣大振；然而，隨著府院定調「不副署」日前通過的《財劃法》，憲政大戰一觸即發，停砍公教年金法案恐迎來變數。對此，曾預告表決後法律大戰可能才剛開始的軍公教反年改大將、全國公務人員協會前理事長李來希今（17）日一......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 125
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 13
花蓮縣長選戰多方競逐 泛藍陣營呈分裂局勢?
地方中心／趙永博 花蓮報導明年地方縣市長選舉逐漸升溫，花蓮縣藍營內部浮現多位有意角逐縣長寶座的人選，包含國民黨籍吉安鄉長游淑貞、前花蓮市長葉耀輝，以及無黨籍縣議員魏嘉賢、議長張峻，泛藍陣營呈現多方競逐態勢，引發外界關注藍營是否分裂。漸層藍為底，打開新局花蓮向前。花蓮縣議員魏嘉賢的看板，最近開始高掛花蓮街頭，已經連兩任的花蓮縣長徐榛蔚，下屆交棒給誰，據了解，藍營內部已經做了民調，其中傅崐萁人馬，吉安鄉長游淑貞，出線機率很高。吉安鄉長游淑貞表示：「只是我們希望，我們能夠有機會團結，讓我們的花蓮更好，而不至於產生沒有辦法收回的分裂和紛爭。目前藍營有黨籍候選人，淑貞在民調中拔得頭籌，且有一定差距，中央黨部肯定淑貞在基層的努力」。遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，訴求「花蓮人的選擇」！（圖／民視新聞）除了國民黨籍吉安鄉長游淑貞與前花蓮市長葉耀輝爭取黨內提名外。藍營出身，但遭撤銷黨籍的縣議員魏嘉賢，以及被開除黨籍的議長張峻，也各自以無黨籍身分被視為潛在人選，使泛藍呈現分裂態勢。花蓮縣議長張峻：我尊重國民黨的徵召或提名的人選，我目前最在意的就是我們光復鄉重建經費的編列，還有各鄉市公所統籌分配稅管的增加。」被開除黨籍的議長張峻，被視為泛藍重要變數，是否參選成關鍵觀察點。（圖／民視新聞）花蓮縣議員(無)魏嘉賢：那未來人生的規劃，每一個人都有他的既定的方向，那我們按照自己的方向在走，不會有任何的改變，也不會因為外界的一些狀況而有絲毫的變動。」在傅崐萁夫妻輪流執政10多年後，下一屆的花蓮縣長，國民黨能否繼續執政，要面對的恐怕不只綠營對手，還有泛藍的強勁勢力。(民視新聞趙永博花蓮報導)原文出處：花蓮縣長選舉變天？ 泛藍陣營多方分裂競逐 更多民視新聞報導吳豊山請辭！海基會下任董座人選成焦點 陸委會回應了李明峯深夜商旅受傷送醫 南市府發聲了日本擬調降成人護照申辦費 預計2026年夏季生效民視影音 ・ 18 小時前 ・ 2
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前 ・ 17
指卓榮泰違法漏編總預算案還造謠 藍黨團：絕不低頭
國民黨團今（18日）召開「騙騙騙! 施政不利就詐騙 政院盡傳假消息!」記者會，副書記長許宇甄表示，行政院長卓榮泰稱總預算案剩不到半個月、若12月底前審查不通過將影響重大建設是造謠，指政院違法漏編、拒不補件，還大聲咆嘯批在野黨害政府倒閉，是奧客、無理取鬧，作賊喊抓賊，國民黨絕不低頭。太報 ・ 1 天前 ・ 8
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 23 小時前 ・ 8
民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱:保護傘撐到明年也沒用
政治中心／綜合報導民眾黨團提案，立院會期延長到明年1月31號，等於讓捲入狗仔疑雲的立委黃國昌，做到任期最後一天，民進黨立委鍾佳濱狠酸，保護傘就算撐到明年也沒有用，透過延長會期來取得保護，大可不必，也讓黨團協商以破局收場。民視 ・ 5 小時前 ・ 5
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 7
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
高虹安案大逆轉！林岱樺喊話：別讓我的冤案再成政治鬥爭工具
新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費案二審改判6月，貪污罪部分撤銷。同樣身陷助理費風波的民進黨高雄市立委林岱樺17日舉辦政策說明會時表示，助理費不該成為政治人物的陷阱，呼籲社會充分討論，明確界定助理費的認定標準，推動制度合理化，「不要讓我的冤案，再次成為政治鬥爭的工具」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
翁曉玲批總統尸位素餐揚言嚴審薪資 學者嗆「不上班的是你」
行政院長卓榮泰不予副署「財政收支劃分法」，總統賴清德日前表達支持，國民黨立委翁曉玲批評總統和行政院長尸位素餐，揚言要嚴審薪資預算，高雄科大科法所教授羅承宗對此批評，「不上班的不是賴清德，是你（翁曉玲）」，更開酸「全台灣唸法律的不是只有你」。太報 ・ 1 天前 ・ 7
賴卓毀憲 藍白決定對賴總統、卓院長提出彈劾
(記者黃啟明台北報導)針對賴卓政府對立法院通過法案，不副署、不執行，台灣民眾黨以卓榮泰違法亂紀、踐踏憲政民主，在野共同提案請監察院彈劾，提案通過！「德意志執行長」當得太開心，忘了自己還是行政院...自立晚報 ・ 6 小時前 ・ 35