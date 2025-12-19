藍白提案彈劾賴清德 總統府：合乎憲政體制都尊重

在野黨團提出彈劾總統賴清德，總統府發言人郭雅慧表示，合乎憲政體制做法都尊重。資料照片



行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，朝野對抗升溫，國民黨團、民眾黨團今（12/19）舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨所採取的動作，恰好證明在《憲法》上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有行政濫權；她強調，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，但也呼籲在野黨儘速完成總預算審查。

民眾黨團總召黃國昌表示，超過二分之一的立委發動彈劾總統的程序，會正式向全院委員會提案，並邀請賴清德到全院委員會說明，後續每個縣市也會舉辦一場公聽會，阻止賴清德變成袁世凱。

對此，郭雅慧表示，在野黨所採取的動作，恰好足以證明，立法院依《憲法》是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

郭雅慧指出，卓榮泰在提出不副署的同時，也向國人清楚說明是依照《憲法》37條賦予的權力不進行副署。郭雅慧強調，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，卓榮泰基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧呼籲，盼在野黨團依照《憲法》規定，讓總預算在12月31號之前完成審查，才有利於國家正常運作。

