藍白提案彈劾賴清德 總統府：合乎憲政體制都尊重

行政院長卓榮泰15日宣布，依《憲法》決定不副署再修版《財劃法》，立法院司法及法制委員會昨（18）日移請監察院彈劾卓榮泰，藍白立委也預告將提案彈劾賴清德總統。賴清德總統19日出席「台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰好證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事，並表示，只要合乎憲政體制，都會給予尊重。

針對藍白醞釀彈劾總統，郭雅慧回應，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，這沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧指出，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況行政院卓院長在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。

郭雅慧表示，面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

最後，郭雅慧也公開呼籲，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中4個多月，希望能夠在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

