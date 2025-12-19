藍白提案彈劾賴清德 總統府：證明沒有「行政濫權」

藍白要彈劾賴清德總統，總統府指出，證明沒有「行政濫權」 。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德支持行政院長卓榮泰不予副署《財政劃分收支法》的決定，國民黨團、民眾黨團今（19）日為表達不滿，在立法院議場前擺出賴清德的「登基合成照」，並正式宣布將提案彈劾賴清德。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的大動作，恰好足以證明，在《憲法》上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

藍白兩黨在立法院議場前，擺上惡搞總統賴清德「登基」的合成照。 圖：黃建豪/攝

國民黨團總召傅崐萁表示，國會通過的法律案竟然不執行，賴清德卻讓「大秘書」卓榮泰對國會通過的法律案不副署、不公告、不執行，做這種踐踏民主、毀壞台灣人民的行為。他直言，賴清德已經「稱帝」，完全不在乎全國民意，就是要毀壞台灣民主。

賴清德今上午出席「AI新十大建設－關鍵技術『台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會』」，郭雅慧接受訪問指出，在野黨所採取的這兩項大動作，恰好足以證明，在《憲法》上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧表示，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重，更何況卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，是依照《憲法》37條賦予的權力不進行副署。她說，卓揆面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧指出，總統府也要公開呼籲，希望在野黨注意，依照《憲法》明文規定，總預算必須在12月31日之前完成審查。她說，今天已經19日，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中四個多月，希望能夠在年底31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

