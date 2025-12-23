藍白提案彈劾賴清德 鍾佳濱：總統犯了哪一條罪？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。（本報資料照片）

立法院藍白兩黨團今（23）於程序委員會中，攜手通過由國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌各自領銜提出的彈劾賴清德總統案，並排入26日院會議程。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱表示，在野對「彈劾跟罷免傻傻分不清」，罷免是追究總統的政治責任，但彈劾必須以違法為前提，他們等著看藍白如何說跟全國國民說明，賴總統犯了哪一個罪，以至於要提出彈劾。

鍾佳濱表示，在行憲史上，立法院還不曾對現任總統提出彈劾案，查了過去的歷史記錄，發現經常提案的國民黨似乎沒有翻查法令，對「彈劾跟罷免傻傻分不清」。過去前總統陳水扁執政時期，因朝小野大，國會曾三度於2006年提出罷免案，理由無非就是陳水扁縱容弊案、貪汙舞弊等。

鍾佳濱指出，國民黨團與民眾黨團分別合作提出了兩份彈劾案，民眾黨團提案提到賴清德違反了民主體制及法治原則、違反了中華民國憲法第72條種種違憲失職行為；國民黨團提案更簡單，提到不副署、獨裁、違憲失職，其中關鍵詞是違憲失職。

鍾佳濱說，罷免是追究總統的政治責任，但彈劾必須以違法為前提，憲法第52條規定「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究」，因總統在刑事上的責任無法透過一般法庭審理，因此總統的其他違法犯罪行為才需由立法院以彈劾的方式向憲法法庭提出。

鍾佳濱強調，藍白要具體的指摘總統犯了什麼樣形式上的犯罪，需要用彈劾的手段，如果只是概括的稱違憲失職，連違反了哪一個法律都講不出來，藍白顯然沒有經驗，也不曉得憲法上罷免跟彈劾在民主原理上的基本分野，好歹也參考一下2006年國民黨三度對陳水扁提出的罷免案。鍾佳濱並說，他們等著看藍白如何說跟全國國民說明，賴總統犯了哪一個罪，以至於要提出彈劾。

