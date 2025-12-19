藍白提案彈劾賴清德 黃暐瀚揭客觀事實：眼前是「絕對辦不到」的

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

總統賴清德支持行政院對《財劃法》不予副署，遭在野聯手提案彈劾。不過，綠營就嘲諷藍白，不敢提門檻較低的倒閣，重新面對民意。對此，資深媒體人黃暐瀚今（19）日直言，倒閣絕對辦得到，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的。

「真想彈劾總統，恐該倒閣重選」黃暐瀚透過臉書表示，倒閣換掉卓榮泰院長這條路，他一直沒有多談，理由很簡單，倒閣換院長，還有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，「卡死」依舊無解。

針對藍白反制方式，黃暐瀚分析，第一，若藍白提倒閣，只需57席立委同意，由總統解散國會，60天內重選，可能會成功，但依舊解決不了朝野卡死的問題；第二，若藍白要彈劾賴清德，需76席立委同意，並由憲法法庭通過，根本辦不到；第三，若選擇發動罷免賴清德，需76席立委同意，過半公民投票，過半同意，也根本辦不到。

黃暐瀚總結，「簡單地說，倒閣絕對辦得到，彈劾、罷免總統，都不可能」，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，那就有可能讓總統彈劾案送出立院，但憲法法庭癱瘓中，仍不可能成功；或讓總統罷免案送出立院，交給公民複決。

黃暐瀚說，該怎麼做，都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是「絕對辦不到」的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。

