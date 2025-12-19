藍白提案彈劾賴清德 黃暐瀚：根本辦不到

台北市 / 焦仲 綜合報導

立法院國民黨團、民眾黨團今(19)日上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。對此，資深媒體人黃暐瀚稍早也在臉書發文表示：「彈劾總統根本辦不到，倒閣換院長，還會有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，這個問題依舊無解。」

黃暐瀚在臉書發文中表示，倒閣換掉卓榮泰院長這條路，自己一直沒有多談。而理由也很簡單，因為一但倒閣使院長遭到撤換，還會有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，依舊無解。

黃暐瀚更指出，倒閣的部分需要57席立委同意，總統才得以解散國會，並於60天內重選，但是仍舊解決不了問題。接著，彈劾總統一事需要76席立委同意，憲法法庭通過，此舉可說是根本辦不到。最後，要罷免賴總統，需要76席立委同意，並且經由二分之一的公民投票，而超過二分之一以上同意，才能成功罷免，因此要罷免賴總統可以說是根本辦不到。

黃暐瀚在臉書發文最後也強調「怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是『絕對辦不到』的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。」

