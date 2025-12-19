藍白提案彈劾賴清德 黃暐瀚：根本辦不到
台北市 / 焦仲 綜合報導
立法院國民黨團、民眾黨團今(19)日上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布將提案彈劾總統賴清德。對此，資深媒體人黃暐瀚稍早也在臉書發文表示：「彈劾總統根本辦不到，倒閣換院長，還會有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，這個問題依舊無解。」
黃暐瀚在臉書發文中表示，倒閣換掉卓榮泰院長這條路，自己一直沒有多談。而理由也很簡單，因為一但倒閣使院長遭到撤換，還會有下一個院長，只要賴總統堅持不變，朝野繼續對立，依舊無解。
黃暐瀚更指出，倒閣的部分需要57席立委同意，總統才得以解散國會，並於60天內重選，但是仍舊解決不了問題。接著，彈劾總統一事需要76席立委同意，憲法法庭通過，此舉可說是根本辦不到。最後，要罷免賴總統，需要76席立委同意，並且經由二分之一的公民投票，而超過二分之一以上同意，才能成功罷免，因此要罷免賴總統可以說是根本辦不到。
黃暐瀚在臉書發文最後也強調「怎麼做？都由藍綠白自行決定，但彈劾總統眼前是『絕對辦不到』的這個客觀事實，還得讓民眾清楚知道。」
更多華視新聞報導
彈劾總統「過三關」難度高 律師曝「藍白意圖、可能發展」：是不是爆雷了？
民眾黨綁定柯文哲下場？ 黃暐瀚：一損俱損、一榮俱榮
政院不副署財劃法！藍白提案通過將卓榮泰移請監院彈劾 黃國昌：之後提總統彈劾案
其他人也在看
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 135
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 168
徐欣瑩宣布參選竹縣長！引「黨內互打」原因竟是鄭麗文？
論壇中心／綜合報導國民黨立委徐欣瑩今（18日）宣布參選2026新竹縣長，她強調「這場選舉不是派系運作，也不是政治交換」，一句話惹毛新竹副縣長陳見賢，其競選辦公室砲轟「政治論述矛盾，無助於藍營團結，對基層造成二次傷害」。桃園市議員于北辰表示，國民黨要參選先看「成色」，但在主席鄭麗文當選後就破了，現在當然會有紛爭。民視 ・ 4 小時前 ・ 83
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 44
中共氣噗噗！美國對台軍售3500億 他曝「川普計劃」真相：太聰明
美國川普政府昨（18）日宣布向台灣出售價值111億美元（約3600億台幣）的武器裝備，創下台美史上最大規模軍售紀錄，包含8項產品，旨在強化台灣的「非對稱作戰」能力與威懾力。五角大廈強調，此舉符合美國國家利益，能支持台灣推進軍隊現代化並維持可靠防禦，更有美國官員揭露川普在第二任內對美中台關係的盤算。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 185
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 天前 ・ 154
行政院拒副署！郭正亮示警藍白恐再有這一步
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰昨（15）日召開「捍衛憲政秩序」記者會，宣布不副署《財劃法》，強調必須以這種方式捍衛民主憲政，引發在野陣營抨擊。對此，前立委郭正亮直言，藍白接下來一定會砍國防等...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 139
藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」
行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日將再對總統賴清德提出彈劾案。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的手段，足以證明立法院在憲法上有手段可以制衡行政院長和總統，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 27
泰軍繳獲柬埔寨中國製武器 泰國防長：不用歸還北京｜#鏡新聞
泰柬兩國的衝突持續升溫，泰國陸軍12/15指出在柬埔寨士兵所留下來的武器中，發現大量中國製的武器，其中還包括第五代反坦克飛彈，馬上引起熱議。雖然目前還沒有證據證明就是中國在秘密提供柬埔寨武器，但泰方有權保留這些武器。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 13
清德宗變法？ 國民黨質疑賴清德想君主立憲
國民黨今天（18日）召開記者會，質疑總統賴清德與行政院長卓榮泰大唱違法、違憲的「雙簧」。強調依憲法規定，對於三讀通過、且覆議失敗的法案，行政院長沒有不副署的空間；總統也沒有不公布的空間，否則就如同清朝中廣新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
藍營議員挺陳亭妃掀議論！郭正亮揭背後關鍵
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名開展，民進黨立委陳亭妃、林俊憲均有意角逐台南市長，2人一度唇槍舌戰。同時，國民黨籍的台南市議員蔡育輝公開力挺陳亭妃，引林俊憲質疑藍營介入綠營黨內初選，陳亭...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 18
高虹安涉貪大逆轉 劉世芳稱很快將復職 沈伯洋：莫對司法失去信心
新竹市長高虹安涉貪案昨（16）日二審宣判貪污無罪，改判使公務員登載不實罪判刑6月信傳媒 ・ 1 天前 ・ 17
驚！知名小吃店豆腐驗出違規添加 北市衛生局急下架追源頭
【記者張綵茜／台北報導】台北市衛生局最新豆製品、豆漿專案抽驗結果今（17日）出爐，共85件樣品中有7件不合格，不符規定率達8.2%，其中包含多家知名店家的豆腐、豆干與干絲產品遭檢出防腐劑苯甲酸超標或過氧化氫；衛生局已要求下架並追查來源，違者最高可罰300萬元。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
藍白提案彈劾賴清德！傅崐萁還喊罷免 黃暐瀚揭真相：絕對辦不到
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，引發在野黨強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日還提案要彈劾總統賴清德，國民黨團總召傅崐萁更嗆要全民罷免賴清德。不過，媒體人黃暐瀚列出彈劾、罷免總統的條件，直言是「絕對辦不到」的客觀事實，但倒閣絕對辦得到。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 8
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱:保護傘撐到明年也沒用
政治中心／綜合報導民眾黨團提案，立院會期延長到明年1月31號，等於讓捲入狗仔疑雲的立委黃國昌，做到任期最後一天，民進黨立委鍾佳濱狠酸，保護傘就算撐到明年也沒有用，透過延長會期來取得保護，大可不必，也讓黨團協商以破局收場。民眾黨團提案，將本會期延長到明年1月31日，黨團協商才剛開始，朝野就沒有共識。立委(民眾) 陳昭姿：「軍人待遇條例跟警察人員人事條例，已經經過三讀通過，總統府公告，但行政院竟然以釋憲為由，拒絕編列相關預算。」立委(民) 陳培瑜：「當你們口口聲聲說要幫警消相關加預算，這些費用的時候，可是我要問基本的國安實力都沒有，幾位委員都有提出國安法案一樣被擋，超過七、八百次，到底是因為怕中共生氣，還是因為怕你們背後的這個大老闆生氣。」民眾黨團提案立院會期延長到明年1月31號，最後協商破局（圖／民視新聞）民進黨質疑，如果要好好討論，為什麼把一堆法案抽出來逕付二讀，鍾佳濱也批評，立院自己不審預算卻要延會，顯得理虧浪費公帑，還跟主席黃國昌槓上，爆發口角。立委(民) 鍾佳濱vs.民眾黨團總召黃國昌：「剛剛請議事人員回答的還沒講呢，剛剛我已經幫議事人員回答過了，對不起不是主席的權限，我是問議事人員，不好意思主持會議當然是主席的權責，你沒有權利指揮議事同仁，我可不可以請，你又不在指揮訴訟，我是問議事人員。」最後協商破局，但民眾黨提出延會，等於讓捲入狗仔疑雲的黃國昌，做到任期最後一天，檢調最近才首度約談狗仔頭，還傳出調查局三度聲請搜索票，民進黨批評，延會只是讓司法保護傘，撐好撐滿。民進黨立委鍾佳濱（圖／民視新聞）立委(民) 鍾佳濱：2月1號開始之後，沒有立法委員的身份，其實保護傘就算撐到了明年也是沒有用的，所以在這裡還是善意提醒，各種想要無所不用其極，延長立法院會期以取得保護的立法委員，如果有這種想法大可不必。」雙方無共識，協商才15分鐘就宣告散會。因延會提案已過一個月協商期，週五院會就能表決，在藍白人數優勢下，結果不難想見。原文出處：民眾黨團提案延會到明年 鍾佳濱：保護傘撐到明年也沒用 更多民視新聞報導翁曉玲「被打臉」先生慘了？徐嶔煌加碼曬照網笑翻藍白喊彈劾總統！律師揭「3條件」嗆：欲練神功、必先自宮中國學者誑言讓台北變成二線城市？ 梁文傑以「台灣人均GDP」打臉了民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
藍白合？高虹安復職新竹市長拚連任 國民黨將禮讓
新竹市長高虹安涉貪污案高院二審改判無罪，明年可望爭取連任。國民黨組發會主委李哲華17日表示，基於「藍白合」以及現任優先原則，國民黨將禮讓高虹安競選連任。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
賴卓毀憲 藍白決定對賴總統、卓院長提出彈劾
(記者黃啟明台北報導)針對賴卓政府對立法院通過法案，不副署、不執行，台灣民眾黨以卓榮泰違法亂紀、踐踏憲政民主，在野共同提案請監察院彈劾，提案通過！「德意志執行長」當得太開心，忘了自己還是行政院...自立晚報 ・ 7 小時前 ・ 35
涉協助富商鍾文智偽造簽名潛逃 李姓派出所副所長貪污罪聲押
富商鍾文智違反證交法，獲利新台幣4億餘元，判刑合計30年5月定讞後潛逃。北檢查出鍾文智在限制出境期間須向派出所報到，疑有員警協助鍾男偽造簽名，昨天搜索信義分局福德派出所、三張犁派出所等15處所，並約談包括三名派出所副所長、十多名員警等人說明，今天依貪污等罪將李姓派出所副所長聲押禁見，並諭令梁姓和古姓兩名副所長分別以30萬元交保、限制出境出海。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 4 小時前 ・ 5