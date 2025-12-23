藍白提案彈劾賴總統 列入26日立法院會議程

藍、白黨團不滿賴政府不副署、不執行財劃法修法，今天(23日)在立法院程序委員會正式提案彈劾賴清德總統，綠營批評在野明知彈劾案不會通過，卻硬要賴總統赴立法院，就是要批評賴總統。經表決，藍白再度挾人數優勢，把總統彈劾案排入26日院會議程。

賴政府不副署、不執行財劃法修法，引發藍、白黨團強烈反彈，質疑賴清德總統未依中華民國憲法第72條規定公布財劃法修法，違憲失職，19日宣布對賴清德總統提出彈劾案，並於23日立法院程序委員會正式提案。

廣告 廣告

民進黨立委王義川在程序委員會登記發言時表示，彈劾總統提案須經二分之一立委提議，三分之二立委同意才通過，目前藍、白立委席次未達通過門檻，藍、白立委明知彈劾案不會通過，卻硬要賴總統來立法院，是因為想罵賴總統。他並呼籲藍、白回到制度，理性討論。王義川：『(原音)民主不是選擇性的遵守程序，國安也不可以沒有極限地拖延，呼籲白、藍兩黨回到制度、回到理性，讓立法院真正成為守護國家、愛台灣，不是癱瘓制度的地方。』

王義川指出，民進黨團提案，報告事項、質詢事項建議依照議程草案及增列報告事項通過。不過，民眾黨立委劉書彬則表示，民眾黨團提議，藍、白各自提出彈劾總統提案，改列議程報告事項第2、3案，並交全院委員會併案審查，另外，民進黨立委所提立委赴中納管的兩岸關係條例修正案，與政院版財劃法、攸關1.25兆元國防特別條例均暫緩列案，其餘均依照議程草案及增列報告事項通過。

表決時，由於會議主席、國民黨立委翁曉玲未聽到民進黨團表達反對民眾黨團提議訴求，就逕行宣布通過，藍、綠立委隨即爆發口角衝突，最終藍、白再度挾人數優勢勝出，民眾黨團提議通過。

國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，國民黨初步規劃將邀請被彈劾人賴總統不只一次到立法院說明，並於立法院召開公聽會，也會在全國展開「凝聚憲政」系列行動，預計在明年5月20日左右進行彈劾案表決。羅智強：『(原音)我們會召開在投票前，再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人來到院說明，那預定表定大概就在明年520前後，來進行第二次的所謂的那個關於彈劾案的表決。』

羅智強指出，後續也會和民眾黨協調彈劾總統的時程，並待26日於黨團大會討論後，就會拍板定案。