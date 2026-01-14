政治中心／綜合報導

藍白對總統賴清德提出彈劾案，首場公聽會上午登場，藍白推薦的專家批評，如果覆議失敗就能不副署，那為何要提覆議，也質疑總統為何能不公布法律，民進黨推薦專家反擊，強調若針對閣揆不副署，可以提倒閣，在野為何捨近求遠彈劾總統，諷刺根本是不敢倒閣才打假球，雙方針鋒相對。

藍白聯手對總統賴清德提出彈劾案，14號上午召開首場公聽會，國民黨推派的專家直言，賴總統不公布、卓揆不副署法律，已經嚴重違憲。

廣告 廣告

藍白提案彈劾賴總統 綠諷在野不敢倒閣.打假球

立法院就彈劾總統賴清德，召開首次公聽會，邀集朝野立委和專家學者與會。（圖／民視新聞）前監察委員仉桂美：「今天更嚴重的是連公布都不公布，連行政院長要副署也不副署了，（憲法）72條明文規定，總統應於收到後10日內公布之，而且沒有但書條款沒有例外條款，沒有排除條款不公布何所本。」

律師賴秉詳：「既然是行政院長不願副署，應該是針對行政院長來進行，政治跟憲法方面的權力互相制衡，那怎麼會跟總統有關係，他們（可能）會認為說，這背後指導棋都是總統，可是問題是憲法的，制度設計結構就是如此。」

藍白提案彈劾賴總統 綠諷在野不敢倒閣.打假球

立法院就彈劾總統賴清德，召開首次公聽會，邀集朝野立委和專家學者與會。（圖／民視新聞）對於藍營說法，民進黨專家代表不以為然，強調責任若在閣揆，為何要彈劾總統？

律師黃帝穎：「如果是行政院長的責任，那怎麼做會彈劾總統，為什麼要捨近求遠，從憲政程序上面可以看得出來，這樣的捨近求遠打假球的情況，明顯就是為了轉移不敢倒閣心虛。」

專家學者正反意見激辯，朝野立委也各持己見。

立委（國）林德福：「賴清德總統亂政的五部曲，濫用覆議權把行政院變成覆議院，濫用釋憲因為覆議輸了不認帳，執政黨將政治影響力伸進憲法法庭。」

民進黨團幹事長鍾佳濱：「國眾兩黨提出的總統彈劾案，有三項的謬誤，（彈劾）要76席所以他認為，他可以提出彈劾這是一廂情願，總統沒有違法你們說的憲法第72條，是於法無據，國眾癱瘓同時譴責憲法法庭，不接受憲法法庭審理，現在又提出彈劾案，要求憲法法庭來受理，這是自相矛盾。」

兩場公聽會結束後，21日、22日還要召開全院審查會，邀請賴總統親自出席說明，但藍白人數不足無法通過彈劾結果可以預見，在野卻堅持大費周章走程序，反倒卡住總預算不審，心裡盤算是什麼？人民看在眼裡。

原文出處：藍白提案彈劾賴總統 綠諷在野不敢倒閣.打假球

更多民視新聞報導

禍從口出慘了！小草嗆王瑞德「哈巴狗一條」挨告縮了 私訊想和解被拒

徐欣瑩、陳見賢搶參選新竹縣長 國民黨初選方式出爐

鄭麗文又瞎扯！竟憂賴清德「複製尹錫悅戒嚴」 徐國勇動怒開嗆了

