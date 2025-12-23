藍白提案彈劾 要求賴赴立院接受詢答 府：合法合憲都尊重

藍白立委發起彈劾閣揆卓榮泰、總統賴清德的提案。（本報資料照片）

藍白立委發起彈劾閣揆卓榮泰、總統賴清德的提案，總統彈劾案已確定列入本週五的議程，並要求總統為此到立法院接受詢答。總統府發言人郭雅慧今表示，只要合法合憲，總統府都會給予尊重。她並呼籲在野黨立委，能夠順利將總預算送出立法院。

郭雅慧表示，在憲政體制下，立法院對於行政院長或總統本來就有相關制衡手段，這部分只要是合法合憲，它有完備的程序，我們都會給予尊重。但她要特別提醒，國政若要順利運作，五權分立，行政、立法、司法各機關都要如常運作是非常重要的。

廣告 廣告

郭雅慧特別提到，明年度總預算8月已送入立法院，至今距離年底只剩7天，卻仍無機會進入委員會討論，影響的不單單是國家安全、國政運作，包括社會民生、地方建設都會受到影響，懇請在野黨立委將總預算順利審查完成、送出立法院。

郭雅慧指出，賴清德總統已有多次表達，他樂意在合法合憲、程序完備情況下到立法院「國情報告」，期盼朝野回到體制面，讓國家在面臨內外挑戰之際能夠穩定向前，雖然政黨不同、但國家只有一個，希望總預算儘快完成，拜託在野黨立委們多多思考。

對於藍白要求賴清德到立院接受詢答，郭雅慧強調，她已經有表達立場，接下來就是週五立法院對程序上的討論，這部分看看後續，「只要在合法合憲的情況之下，我們的態度一律尊重」。

【看原文連結】