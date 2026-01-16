藍白提案放行718億新興計畫預算 綠批違法違憲

今年度中央政府總預算尚未進入立法院審議階段，藍、白黨團今天(16日)共同提案，建議先放行具急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫預算案。民進黨團批評這是史無前例、破壞憲政體制的違法違憲提案，因此堅決反對，且主張總預算案應全案付委審查。經表決，藍、白挾人數優勢，把該項提案逕付二讀。

行政院於去年8月通過今年度中央政府總預算案，藍、白黨團不滿行政院未依法編列提高軍人待遇、警消退休金預算，持續杯葛預算案審查，民眾黨團更在去年10月7日在立法院會針對今年度總預算案提出復議， 導致今年度總預算案至今無法排審。

為回應民生需求，藍、白黨團16日在立法院會共同提案，指我國預算程序有「不關門機制」的設計，依預算法第54條規定，建請院會決議，同意今年度總預算案中具急迫性及攸關重大民生的新興資本支出及新增計畫先行予以動支。

根據藍、白的提案，新興與新增計畫項目包括TPASS行政院通勤月票執行計畫新台幣15.8億元、公保生育給付差額補助2.35億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元、直轄市及縣市財政均衡補助等經費320.63億元，以及河川及排水改善計畫等共38項，金額共718億元。

國民黨團書記長羅智強於黨團大會後受訪表示，他很遺憾行政院至今尚未針對TPASS或生育津貼等具急迫的民生預算提請立法院同意動支，因此藍、白黨團正式提案並逕付二讀，呼籲民進黨團支持，加速預算審查。羅智強：『(原音)國民黨跟民眾黨我們會提出這個提案，也希望、拜託民進黨來簽這個不復議同意書，只要民進黨簽了不復議同意書，下禮拜就可以開始審查。所以希望民進黨不要擋預算、希望民進黨不要擋民生、希望民進黨不要擋TPASS、希望民進黨不要擋生育津貼。』

民進黨團幹事長鍾佳濱則指出，總預算案遲未排審，受影響而不得動支的預算達2,992億元，他反問在野黨判定「不重要、不急迫、不攸關民生」的依據，且質疑為何不將中央政府總預算整體付委審查。鍾佳濱：『(原音)用一般提案來提出54條的先行動支的同意案，史無前例。我們還是要呼籲國民黨跟民眾黨，立法院不是你有多數，就可以任意的曲解法律、破壞憲政的體制，而且不顧天下蒼生，把你們覺得有跟你要的、敲碗要的720億放行，另外的2,200億你要人民來跟你祈求，你才願意給。所以我們再次的認為，民進黨黨團我們會絕對堅決反對這個違憲違法的提案。』

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤表示，總預算案審查並非吃自助餐，只挑自己想吃的，她呼籲在野黨勿倒行逆施、更不能讓惡例變成慣例，而是應將中央政府總預算全案付委審查。

即使民進黨團堅決反對，但藍、白挾國會多數優勢，仍將該案逕付二讀。