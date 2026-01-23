藍白提案新興預算718億先動支 張惇涵：若依法有效力就會執行

行政院秘書長張惇涵。李政龍攝



今年度中央政府總預算尚未付委審查，TPASS通勤月票等補助面臨斷炊，國民黨團、民眾黨團共同提案讓部分新興計劃預算718億元先行動支。行政院秘書長張惇涵今（1/23）表示，行政院立場很簡單，只要依法律有效力預算，行政院就會執行，會就人民利益、國家福祉等考量合適處理。

張惇涵今天率領中選會委員被提名人拜會立法院朝野黨團，受訪時被問到，藍白提案讓38項、約718億元的新興預算付委審查，他回應，根據《憲法》第58條，行政院負責任的在法定期間內提出總預算案，立法院應該依照《憲法》第63條議決，而且這個作業已經擺在立法院148天，「考題有100題，在野黨只答了兩題，學生要交卷，會只交兩題？」他強調，總預算是一體、環環相扣的，不應該被切割或破裂式的審查。

張惇涵說明，根據《預算法》第54條，所謂的「同意」不只預算三讀程序，行政院立場簡單，只要依法律有效力的預算，行政院就會執行，但這次在野黨處理方式是中華民國憲政史上從未發生過，行政院會就國家利益、人民福祉、建設等考量合適處理。

