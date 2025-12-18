藍白提案移請監察院彈劾 卓榮泰稱願面對：依循憲政體制好好談

行政院長卓榮泰15日宣布「不副署」《財劃法》修正案，藍白黨團今（18）日在立法院司法及法制委員會聯手通過譴責案，移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰下午回應，行政院引用《憲法》第37條規定啟動權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談，「如果從此大家都可以在憲法體制裡面好好來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常道路」。

行政院長卓榮泰。（圖／中天新聞）

立法院司法及法制委員會今日審查憲政爭議專案報告時，民眾黨團總召黃國昌、國民黨立委羅智強及王鴻薇聯手提出臨時提案，具名移請監察院彈劾行政院長卓榮泰。黃國昌同時預告，民眾黨團將在院會正式提出彈劾總統賴清德的提案，屆時賴清德依法必須到立法院列席說明。

卓榮泰下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮，活動前媒體問到，「藍白提請要彈劾你？藍白不敢提不信任案是怕團滅嗎？他們也有說要彈劾總統，但現階段如果沒有用解散國會也沒辦法？」

監察院。（資料照／中天新聞）

卓榮泰回應，行政院引用《憲法》第37條規定啟動權力，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。

卓榮泰表示，所以今天也證明2件事情；第一，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性。

卓榮泰接著提到，第二，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制，都可以來引用，他也願意面對這樣子。

卓榮泰表示不附屬的真正目的是希望所有議題都回到憲政機制裏面談。（圖／中天新聞）

卓榮泰強調，最重要的是，如果從此大家都可以在《憲法》體制裡好好運用，好好來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。

