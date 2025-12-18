藍白提案移請監察院彈劾 卓榮泰：回到憲政機制裡談出國家該走的正常路

記者盧素梅／台北報導

針對行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，立法院司法及法制委員會今（18）日移請監察院彈劾卓榮泰，卓榮泰回應時表示，行政院引用第憲法37條的規定，啟動政院的權利，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。他強調，如果大家可以在中華民國憲法的體制裡面好好的運用、好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常的道路。

卓榮泰下午出席「2025年行政院傑出科技貢獻獎」頒獎典禮前，媒體詢問，藍白提請要彈劾你？藍白不敢提不信任案是怕團滅嗎？他們也有說要彈劾總統，但現階段如果沒有用解散國會也沒辦法？

卓榮泰回應，行政院引用第憲法37條的規定，啟動政院的權利，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。

卓榮泰指出，今天也證明兩件事情，第一件，監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

卓榮泰並指出，第二個，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制都可以來引用，他也願意面對這樣子。他強調，最重要的是如果從此大家可以在中華民國憲法的體制裡面好好的運用、好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常的道路。

