藍白提案移請監察院彈劾 卓榮泰：證明維持憲政機關運作必要性

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強和王鴻薇今(18)日在立法院司法及法制委員會共同提出臨時提案，針對卓榮泰拒絕副署財劃法移請監察院彈劾。卓榮泰稍早回應，雖監察院年初預算被大幅刪減跟凍結，但至少沒有喪失功能，證明維持憲政機關運作的必要性，「沒有人可以獨裁，只要有任何憲政機制都可以來引用，我也願意面對」。

黃國昌、羅智強和王鴻薇今日在立法院司法及法制委員會共同提出臨時提案，針對卓榮泰拒絕副署《財政收支劃分法》之失職行為，具名移請監察院彈劾卓榮泰，該提案獲表決通過。監察院則回應，如收到陳情，皆依程序處理。

卓榮泰稍早也回應表示，行政院引用第憲法37條的規定，啟動政院副署權利，真正的目的是要所有的議題都回到憲政的機制裡面談。面對在野提出彈劾案，卓榮泰指出，這也證明監察院在今年年初雖然預算被大幅的刪減跟凍結，但至少沒有像大法官會議一樣被整個喪失功能，也證明了維持憲政機關的運作的必要性，所以這樣是對的。

卓榮泰強調，沒有人可以獨裁，只要有任何的憲政機制都可以來引用，他也願意面對。最重要的是，如果從此大家可以在中華民國憲法的體制裡面好好的運用、好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下，國家應該走的正常的道路。

