藍白提案與卓揆「電視辯論」逕付二讀 總統接受立院諮詢表決通過

藍白黨團今天（23日）在立法院會上提案與卓揆「電視辯論」逕付二讀，另要求總統接受立院諮詢也表決通過。（圖／李智為攝）

今年度總預算遲未審查，行政院長卓榮泰日前喊話在野黨團於立法院「直接辯論」，國民黨團則在今天（23日）立法院會上提案，要求就總預算跟政院舉行一場「三對三」的電視辯論會，並在藍白挾人數優勢下逕付二讀。此外，院會最終也以贊成55人、反對51人表決通過，要求總統賴清德赴立院就國防特別預算、對美軍購進行國情報告，並接受立委諮詢。

國民黨團今天在立法院會上提案，「針對115年度中央政府總預算案中，攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫之部分，於電視台舉行3場全國轉播的辯論會，由『國民黨團三長VS行政院三長』方式進行。」 國民黨團提案中指出，行政院院長卓榮泰勿言而無信，出爾反爾，不要學總統賴清德「沒出席（沒出息）」彈劾案，反錯失向全民說明機會，讓全體國人清楚明白預算爭議之處、接受全民的檢視、裁判，最後在藍白挾人數優勢下逕付二讀。

此外，藍白黨團去年12月在立法院分別提案，要求賴清德赴立法院針對國防特別預算、對美軍購進行國情報告，且接受立委諮詢，朝野黨團15日協商破局，藍白今天在立法院會上提再修正動議，最終表決仍遭藍白挾人數優勢，以贊成55人、反對51人通過。



