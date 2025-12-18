藍白提案通過移請監院彈劾卓揆 民眾黨團揚言彈劾賴總統

針對行政院長卓榮泰不副署財劃法、總統府秘書長潘孟安今天(18日)未列席立法院司法及法制委員會報告，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強等人提出兩份譴責案，譴責卓揆毀憲亂政，並移請監察院彈劾，另外也嚴厲譴責潘孟安藐視國會，均獲表決通過。黃國昌更表示民眾黨團將於院會提案彈劾賴清德總統，屆時賴總統依法必須列席說明。

立法院司法及法制委員會18日邀請總統府秘書長潘孟安、行政院秘書長張惇涵、司法院及法務部針對行政院長卓榮泰不副署財劃法修法進行報告並備質詢，但總統府秘書長潘孟安並未列席。

在野黨不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強、王鴻薇在會議一開始便提出兩份譴責案，建請做成決議，對賴清德總統及卓榮泰毀憲亂政作為提出最嚴厲譴責，並要求其應依憲法副署、公布國會三讀通過的法律；另外也針對卓榮泰拒絕副署財劃法的失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾。此外，黃國昌及國民黨立委羅智強、王鴻薇、傅崐萁和林倩綺也提案譴責潘孟安刻意迴避國會監督、藐視國會的行徑，以維護國會尊嚴。經表決後，兩案均獲過半通過。

黃國昌發言表示，針對賴總統在憲政下的法律責任，民眾黨團會正式在院會提出彈劾案，屆時賴清德依法必須列席說明。黃國昌：『(原音)等到全院委員會開會的時候，立法院職權行使法寫得非常的清楚，被彈劾人必須要列席說明，所以潘孟安今天不來、躲得掉，等到立法院開全院委員會針對賴清德進行彈劾的時候，賴清德依照立法院職權行使法必須要來列席說明。』

根據憲法增修條文第4條規定，立法院對於總統、副總統的彈劾案須經全體立委二分之一以上提議，全體立委三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理。另憲法增修條文第2條規定，立法院提出總統、副總統彈劾案，聲請司法院大法官審理，經憲法法庭判決成立時，被彈劾人應即解職。