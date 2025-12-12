藍白提案 總統赴立院報告 逕付二讀

民眾黨立委張啓楷（左起）、黃國昌、劉書彬12日舉行「請賴總統到國會進行國情報告」記者會，指出6成6受訪者認為賴清德總統應親赴立院進行國情報告。（姚志平攝）

民眾黨與國民黨12日分別提案邀請賴清德總統赴立法院，針對1.25兆國防特別預算做國情報告並接受立委諮詢，黨團協商後決議兩案逕付二讀，交付協商；立法院民進黨團幹事長鍾佳濱抨擊，去年憲法法庭已明白做出違憲宣告，藍白還是持續要拿這些違憲的內容做文章。立法院國民黨團書記長羅智強則表示，詢答模式可以再討論。

藍白兩黨的提案內容都提到，賴清德總統應履行總統候選人電視辯論會公開表達願赴國會國情報告的承諾，「總統都有義務應立法院的要求到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢」，因此提案邀請賴清德總統至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立委諮詢。

羅智強說，「目前我們要求是詢答」，如果總統府接受的話，再安排詢答的模式，國民黨、民眾黨跟民進黨都可以討論詢答模式，但一定要來國會接受詢答；國民黨立委賴士葆表示，前總統李登輝是到國民大會，五名國大代表問，李登輝統問統答，也可以不答。

立法院民眾黨團總召黃國昌則在12日的黨團記者會指出，民調題目「請問您贊成賴清德總統到國會，針對1.25兆軍購特別預算，進行國情報告說明，並回答立法委員的提問？」的贊成比例高達66.6％、不贊成的比例只有24.4％，相差懸殊。

他說，以政黨傾向調查，台灣民眾黨支持者贊成比例90.3％，中國國民黨支持者有79.2％，民進黨支持者贊成比例54.4％，三黨都過半，無論年齡、教育、政黨傾向，民意都一面倒，若民進黨還要拿憲法法庭當擋箭牌，台灣人不會買單。

鍾佳濱則說，國民黨透過逕付二讀、交付協商的案子，一直以來內容都荒腔走板，去年憲法法庭已經明白對《立法院職權行使法》中的「質詢總統條款」做出違憲宣告，藍白還是持續要拿這些違憲的內容做文章，完全就是脫離現實，也無視於憲法法庭的判決。