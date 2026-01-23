即時中心／顏一軒、黃彥翔報導

藍白立委提案，有意讓115年度中央政府總預算案中，部分新興計畫共38項、總額718億元先行動支。對此，台中市長盧秀燕今（23）日受訪時表示，既然立法院有誠意，提出700多億新興預算要通過，其中還包含TPASS在內的經費，希望行政院趕快接受立法院的好意。





今早10時，盧秀燕在民進黨台中市議員張芬郁、大里區仁德里長林志忠等人陪同下，出席大里區仁化里、仁德里市民活動中心完工啟用典禮，並於行程中受訪。

記者提問，立法院藍白黨團將於今日提案，先通過新興預算718億元，市長怎麼看？對此，盧秀燕回應，預算不要嫌少，有錢可用更重要！既然立法院有誠意，提出700多億新興預算要通過，這裡面包括很多民眾關心的TPASS經費、社會扶助、社會弱勢照顧、教育及交通等預算，不是小數目。

她並強調，既然立法院好意要通過這個預算，希望行政院趕快接受，尤其TPASS對於全國民眾的交通服務都適用，盼讓這樣的預算能夠上路，下放到地方照顧全國百姓。





原文出處：快新聞／藍白提案718億新興預算先動支 盧秀燕：盼政院趕快接受立院好意

