藍白提總統彈劾案 林騰鷂提十大惡行、仉桂美批少數政府對抗國會

東海法律系退休教授林騰鷂出席立法院「總統彈劾案全院委員會公聽會。廖瑞祥攝



立法院今（1/14）日舉行「對總統提出彈劾案公聽會」，民眾黨推薦出席的東海法律系退休教授林騰鷂羅列總統賴清德「十大惡行」，前監察委員仉桂美則指出，賴政府形成「少數政府對抗多數國會」局面，憲法覆議制度與憲法庭運作出現爭議。

林騰鷂羅列賴清德「十大惡行」包括「背叛人民、違反憲法忠誠義務」、「不依憲法公布法令、不依法行政」、「政治性干預法律公布程序」、「操弄、策動大罷免」、「兼任黨主席，結合行政院、監察院與民進黨團推動釋憲，侵蝕國會權力」 。

廣告 廣告

另外五點還有「國政選舉化，以動員取代治理」、「兩度提名不適格大法官人選」、「放任憲法法庭在未達法定評議人數的情況下作成裁判」、「阻擋監察院長請假或辭職」、「罔顧民生、全面施政失能」。

前監委仉桂美出席立法院「總統彈劾案全院委員會公聽會」。廖瑞祥攝

仉桂美指出，民主政治的本質是一人一票、多數決，但賴清德政府僅代表約4成選票，卻對立法院過半甚至3分之2的決議視而不見，形成「少數政府對抗多數國會」的局面。她批評，覆議失敗後仍持續將案件送交憲法庭，是以司法手段處理政治少數的事實，成為憲政動盪不安的關鍵。

仉桂美並質疑，憲法庭在人數未齊備的情況下，僅由5名大法官作成裁判，明顯違法違憲，相關判決屬於「當然無效」，不會因時間經過而取得效力。她直言，總統若持續不提名大法官，卻放任憲法庭以不完整組成作出裁判，將使整個司法體系陷入混亂。

針對覆議制度，仉桂美指出，《憲法增修條文》規定，覆議遭立法院維持原決議時，行政院長「應即接受」，此為憲法中少數使用「應」字的強制規定，因此她強調，覆議本就已給行政權第二次表決的機會，失敗後若拒絕副署並公布法律，等同第3次否決立法權，嚴重破壞權力分立。

律師李岳洋主張副署權源自內閣制，其設計目的在於制衡總統，確保行政首長對國會負責，而非作為行政院長對抗立法院的工具。他指出，歷史上拒絕副署的案例，皆發生於總統人事命令，而非立法院通過的法律案。

前國民黨立委游毓蘭則痛批，賴清德上任後以行政權全面壓制在野黨，卻對民生與治安問題束手無策，尤其在年金改革與軍警消待遇上背棄承諾，卻對美國軍購毫不猶豫，導致士氣潰散。她批評，政府對立法院三讀通過的法案「不執行、不副署」，同時操作司法打壓異己，已使台灣逐步走向人治而非法治。

更多太報報導

藍白提總統彈劾案 黃帝穎批「打假球」：轉移不敢倒閣焦點

民眾持中國護照赴俄旅遊遭撤銷國籍 邱垂正提下場：將取消台灣身分

獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興