「藍白提總統彈劾案」民意挺不挺? 最新民調 六成投票者這樣表態....

藍白在野黨團上週共同啟動彈劾總統賴清德的程序。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 行政院日前召開記者會表示，將對立法院此次送出的《財政收支劃分法》（簡稱財劃法）採取「不副署、不公布」，引起立法院藍白兩黨怒批「獨裁」，並表示將對總統賴清德提出彈劾案，引起各界關注。

對此，Yahoo 民調日前舉辦「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」投票。投票自 19 日開始，截至今（22）日下午三時為止，共有 9.2 萬帳號參與投票，「非常贊成」人數佔 52.3%，「不知道/沒意見」比例為 18%，「完全不贊成」人數為 15.4%，「還算贊成」 8%，「不太贊成」6.3%。

Yahoo 民調「藍白立委提案彈劾總統，你的看法是？」截至今（22）日下午三時。 圖：翻攝自 Yahoo 民調

與先前即時數據相比，剛開始投票時， 19 日下午二時有逾 6 千帳號參與投票，「非常贊成」人數佔比 77.9%；昨（21）晚九時有 3 萬帳號參與投票，「非常贊成」人數佔 78%。

該投票至明（23）日截止，數字仍在滾動顯示，而該投票以 Yahoo 帳號登入投票作為登記，僅能做風向調查，並無研究依據。

