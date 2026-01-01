藍白提總統彈劾案 賴清德嗆：明知未達門檻「浪費時間」、我不貪不取

2026年第一天，總統賴清德在總統府內發表元旦談話，並接受媒體提問，被問到藍白陣營近日在立院通過「彈劾總統」提案，賴總統回嗆，「我不貪不取，沒有任何的違法」，此時提出彈劾的目的何在？更直言藍白明知無法達到2/3的彈劾門檻，還要提案「浪費時間」，如果一定要提至少正事也做。

當時媒體詢問賴總統，雖然已表達願意在合憲情況下到立院進行國情報告，但在野黨依舊通過總統彈劾案提案，要求1/22；1/23到立院說明並詢答，總統是否出席？怎麼看在野安排5/20前舉行彈劾案投票的政治動作？

賴總統回應，前一個總預算問題跟現在這個問題，社會應該是會很感慨，立法院放著中央政府總預算不審，行政院去年8月就送到立法院，3、4個月的時間立法院都不審，審查中央政府總預算本來就是立法院憲政責任跟憲政權利，結果總預算、國防特別預算都不審，竟排一些涉及違憲、違法的法案，今天又要推出對總統的彈劾，這絕對不是國家社會人民之福，相信人民也會有公道的評判。

賴總統接著強調，立法院當然有屬於立院的憲政職權，但是面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強，在這種狀況之下，立法院應該要思考人民付託立法院各個委員的責任，「是不是應該要開始辦一些正事」，審中央政府總預算、審國防特別預算，就不要再做這些事情。

賴總統說，我也當過國大代表，也當過立法委員，今天跟大家說明，相信社會也很清楚，我們憲政設計裡對總統的究責有兩樣，一個是罷免、一個是彈劾，對總統的罷免是追究政治責任，對總統的彈劾是追究法律責任，這也是為什麼憲法設計，罷免在立法院提案之後，要經過人民公投，因為追究的是政治責任，彈劾則追究法律責任，所以立法院在提案通過之後，是送交司法院憲法法庭裁判。

賴總統語重心長問，「大家想一想看，我去年上任到現在不貪不取，沒有任何的違法，這個時候對總統提出彈劾，目的何在？特別是在不審查中央政府總預算，不審查國防特別預算的狀況之下對總統提出彈劾，對人民如何交代。」

賴總統強調，「我個人的毀譽不重要，國家生存發展、人民生活照顧才重要，所以如果說一定要對我提出彈劾，至少吧，正事也應該要做，牽涉到國家生存發展的國防特別預算，人民生活照顧的國家中央政府總預算，也應該要排入審查」。

賴總統也提到，何況根據憲政的設計，還有立法委員之間行使法的規定，國民黨跟民眾黨在立法院固然是過半的多數，但沒有達到三分之二的多數，對總統的彈劾程序，根本在立法院都通不過，「為什麼要把寶貴的立法院的時間浪費在這裡？你明知道你沒有三分之二的多數，你還要提案，浪費時間，不把立法院寶貴的時間，拿來審查中央政府總預算、拿來審查國防特別預算，拿來審查對國家發展、經濟發展有益的法案，卻把時間浪費在這裡，希望在野黨能夠清楚跟社會大眾說明。」

