藍白提總統彈劾案 黃帝穎批「打假球」：轉移不敢倒閣焦點

律師黃帝穎出席立法院「總統彈劾案全院委員會公聽會」。廖瑞祥攝



立法院今（1/14）日舉辦「對總統提出彈劾案公聽會」，民進黨團推薦出席的律師黃帝穎表示，相關彈劾提案在程序、責任性質與憲政邏輯上均存在重大瑕疵，核心爭點是行政院長是否副署法律案，依法應循倒閣方式處理，卻「捨近求遠」將責任轉嫁總統，形同政治操作，根本是「打假球」。

黃帝穎指出，藍白彈劾案的根源在於行政院長拒絕副署爭議法案，若立法院認為行政院長應負政治責任，《憲法增修條文》第3條第2項第3款已明定可提不信任案，只需過半數即可使行政院長去職；相較之下，彈劾總統須經立委3分之2同意，門檻明顯更高。

廣告 廣告

黃帝穎直言，在席次結構下，藍白「有能力提倒閣、卻不敢倒閣」，轉而提出明知難以通過的彈劾案，是典型「捨近求遠」，在憲政程序上形同「打假球」；若彈劾案最終成立，依法仍須送交憲法庭審理，然而藍白陣營近來全面杯葛憲法庭運作，以此前提推動彈劾，從起點到終點皆自相矛盾。

民進黨推薦的專家學者多半質疑彈劾理由的法律性不足。黃帝穎指出，彈劾是為追究公職人員違法失職的「法律責任」，而非處理政治爭議或政策評價，但藍白提出的彈劾理由，多集中於民主倒退、台積電赴美投資等政治論述，欠缺具體違法構成要件，難以符合彈劾的憲法定位。

律師賴秉詳出席立法院「總統彈劾案全院委員會公聽會」。廖瑞祥攝

律師賴秉詳則從制度結構切入，強調「副署權」並非形式權限，而是行政院長的實質憲政權力，隨著《憲法》第55條在修憲後停止適用，行政院長的權力來源已不再來自立法院，而是建立於總統的民意正當性，在此結構下，副署權自然成為行政權制衡立法權的工具。

賴秉詳指出，立法院若無法接受行政院長不副署的結果，憲法早已提供明確解方，即提起不信任案；況且根據憲法與大法官解釋，行政院長對可能涉及增加支出或程序違憲的法案，有憲法忠誠義務，自得拒絕副署。

成大法律學系副教授陳怡凱則回到條文與釋憲體系，指出所謂行政院長「應即接受」立法院原決議，不應被解讀為行政院必須無條件服從立法院決議，意義在於不再自動倒閣，而非賦予立法院單方面命令行政院的權力。若立法院無法接受行政院立場，應該是提出不信任案。

在副署義務部分，陳怡凱援引釋字520號與德國法通說指出，副署制度是行政權對立法權的制衡設計，行政院長對法案的合憲性與程序有審查權，拒絕副署本屬憲法容許範圍；在未副署的情況下，總統本來就無從公布法律，彈劾總統在因果邏輯上難以成立。

成大法律學系副教授陳怡凱出席立法院「總統彈劾案全院委員會公聽會」。廖瑞祥攝

更多太報報導

國共論壇擬復辦 邱垂正籲：勿配合統戰、分化團結 誤導國際視聽

APEC資深官員會議2月在深圳舉辦 外交部：要求平等參與並確保人身安全

獨家專訪／直諫台灣！歐洲議會議員示警：擋國防預算中國一定很高興