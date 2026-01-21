藍白提賴總統彈劾案！ 綠委曝審查會現場「空蕩蕩」酸：自己人都不捧場

▲ (圖/翻攝自 @wusuyao541 Threads)

台北市 / 武廷融 綜合報導

藍白立委發起總統賴清德彈劾案，立法院今(21)日召開全院委員會，賴清德則拒絕出席，國民黨團則擺放「清德宗」看板、民眾黨團也擺出「賴世凱」。不過，民進黨立委吳思瑤PO出現場畫面，可以看到立院議場幾乎沒有立委出席，吳思瑤也酸「白8席空蕩蕩，藍54席現場只有小貓4隻。連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。」

藍白立委發起總統賴清德彈劾案，立法院今日與明日兩天以全院委員會模式召開審查會，不過總統府則回函立法院，指「立法院無直接向總統問責之權」，表示賴清德不會出席。根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，當被彈劾人未列席審查會時，改由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘。

吳思瑤稍早在Threads上PO出現場畫面，可以看到台下位置幾乎全空，吳思瑤表示，看看今天的議場，民眾黨8席空蕩蕩，國民黨54席現場只有小貓4隻。她指出，立法院長韓國瑜不阻止這場立院大亂彈，陪演也是剛好，「連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看。總統拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉。」吳思瑤也說，民進黨不為這場鬧劇背書。除了發言代表，全員不出席。

