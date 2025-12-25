藍白提「台灣未來帳戶」 郭國文批「拿香跟拜」昌：長期投資

台北市 / 綜合報導

為了幫下一代打造更穩固的經濟基礎，國民黨主席鄭麗文跟民眾黨主席黃國昌，攜手推動「台灣未來帳戶」，主張由政府為12歲以下的孩童，每人先存5萬元，隨後每年再加碼1萬，等到年滿18歲，至少可以領回33.9萬元，但民進黨立委郭國文表示，自己更早提出「轉大人ETF」版本，讓子女在18歲時，可以領回1百萬元，質疑雙方的構想有高度雷同。

過年最期待的環節，穿著討喜的大紅接過祝福，但這手中的壓歲錢，怎麼在時間裡翻倍？國民黨主席鄭麗文和民眾黨主席黃國昌，攜手推動「台灣未來帳戶」，從出生開始累積資源，國民黨主席鄭麗文說：「我們看到現在很多大學生，大部分的時間都在打工，而不是真正可以專心他的學業，甚至於我們要給孩子戀愛的機會，不然的話為什麼少子化會越來越嚴重。」

主張用制度化的方式長期儲蓄，攤開提案內容來看，由藍白推動的「台灣未來帳戶」，政府先存入5萬元，隨後每年加碼1萬元直到12歲為止，家長可以自主選擇是否要提撥，沒有具強制性，而如果沒有自提，等到子女滿18歲時，至少可以領回33.9萬元，以投資成長型ETF為主。

不過巧的是民進黨立委郭國文，在昨（24）日先推出「轉大人ETF」版本，要求在0到10歲期間，每個月由政府跟家長各出1200元，透過長期投資的複利效應，讓子女在年滿18歲時，就能獲得第一桶金100萬元。

立委(民)郭國文說：「我也看到國民黨也陸陸續續提出相對應的概念，我們希望把國家的錢用在對的地方，我也歡迎國民黨拿香跟拜。」質疑在野提出的構想，疑似源自「轉大人ETF」的設計，郭國文更撂話資金來源，別再度違反「預算法」。

民眾黨主席黃國昌說：「民進黨有一些個別的縣市長的候選人，他們所提出來的政見基本上是一次性的補貼，他沒有一個長遠的規劃，所以我剛在發言的時候說了，我們這不是一次性的補貼是長期性的投資。」

國民黨主席鄭麗文說：「希望賴清德總統，卓榮泰院長，也不要因為是在野黨提的，所以就不副署就不執行。」朝野陣營陸續提出，「兒童專戶」概念計畫，盼藉此減輕父母的負擔。

