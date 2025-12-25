藍白提「台灣未來帳戶」 郭國文酸拿香跟拜：構想來自我？

民進黨立委郭國文。資料照



國民黨與民眾黨今（12/25）共同宣布推動「台灣未來帳戶（TFA）」特別條例，主張替每名12歲以下兒童設立專戶，帳戶由政府先行存入5萬元成長基金。民進黨立委郭國文說，藍白今天大動作提出「台灣未來帳戶」，結果架構根本和他一個月前提出的「轉大人ETF」雷同，所謂的黃國昌、鄭麗文政策，難道構想根本來自郭國文？

郭國文說，其實他提出的政策有三大核心概念，第一、投資下一代，讓新生兒「出生及投資」。第二、ETF是深受台灣人信任的商品，因此以投資（或成立)ETF為主。第三、孩童年滿18歲時才可以動用，作為「轉大人」禮物。結果，這三點，被藍白完美複製，同樣是出生就要投資、同樣是要投資ETF、也同樣要成年才可以使用。

郭國文指出，兩大黨主席大陣仗開這個記者會，還以為是什麼鄭黃配，正副總統等級的政見發表會，結果結合兩大智庫，政策關鍵內容都跟他一位立委辦公室構思的差不多。

郭國文強調，好的政策藍白要拿香跟拜，都很歡迎，但別忘了預算法第91條，「立法委員所提法律案大幅增加歲出或減少歲入者，應先徵詢行政院之意見，指明彌補資金之來源」，請藍白可別再次違反《預算法》，讓好的政策要背上違法通過的污名。

