藍白提「憲法法庭判決無效」...黃帝穎批「現代義和團」：對抗世界民主國家憲政原則

立法院昨（23日）召開程序委員會，國眾兩黨除了再度封殺《國防特別預算條例》等法案外，更通過彈劾總統賴清德，以及「憲法法庭判決」無效之提案。對此，律師黃帝穎直言，「藍白對抗全世界民主國家的憲政原則，簡直是現代義和團」。

黃帝穎於臉書發文指出，藍白提案「憲法法庭判決」無效的提案，且藍白兩黨在國會席次過半，若通過決議宣稱憲法判決無效，「將創世界紀錄，是全世界民主國家難以想像、瞠目結舌的『最荒唐國會』，宛如現代義和團」。

黃帝穎解釋，不只世界各國國會沒有否決憲法判決的權力，在國內法界通說也認定憲法法庭判決具法律拘束力。他提及，已有台大、政大、台北大學、東吳等各大學法律系教授及學者，超過445位老師具名連署，超過57公民團體、375律師指出憲法法庭判決確立法律秩序。

黃帝穎批評，「不敢面對憲法判決，藍白如鴕鳥」。黃帝穎強調，憲法法庭判決揭示「權力分立」，「藍白如鴕鳥把頭埋進土中，喊著要決議憲法判決無效，但國會決議根本不影響憲法法庭判決的法律效力」。他直言，「更誇張的是，藍白對抗全世界民主國家的憲政原則，簡直是現代義和團」。

