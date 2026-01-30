藍白提「新興預算先行動支案」未過協商冷凍期 下會期再戰！

立法院今日召開院會，也是本會期最後一日，排入討論事項第一案，為藍白提出「115年總預算案先行動支」公決案，但未過協商冷凍期，本會期無法處理。 圖：翻攝自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（30）日召開院會，也是本會期最後一次院會，排入討論事項第1案為國民黨、民眾黨日前提出115年中央政府總預算案中「新興計畫先行動支案」，最終在未過協商冷凍期1個月的狀況，且朝野沒有共識下，協商之後再行處理，意味著只能等到下個會期與總預算同時處理。

藍白日前於立院提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出並先行動支。立法院長韓國瑜28日召集協商，民進黨團堅持，總預算要過就全部過，不是挑三揀四，用政治手段處理總預算期期以為不可，無法接受。因此協商無法達成共識。

廣告 廣告

國民黨、民眾黨團在立院提出的「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支」公決案。於今年1月16日逕付二讀、交付協商，28日協商未有結論，朝野三黨也無共識處理，且該案仍在協商冷凍期，因此，無法於本會期通過。

今日為立法院第四會期最後一次院會，上午議程進行報告事項後，僅進行討論事項第一案的「新興計畫先行動支案」，下午將繼續處理後續議案，包含《住宅法》修正、為救國團、婦聯會解套的《不黨黨產條例》修正、被視為為中天電視解套的《衛星廣播電視法》三案。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨初選「新人」認定標準遭疑 滿志剛以綠營規則對照「這兩人」爭議

民調指過半台北市民「不滿賴清德施政」律師：原來賴清德是台北市長？