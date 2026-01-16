藍白提38項新興計畫先行動支 政院：僅占總預算2.4%

高喊要審總預算，民進黨立委在立法院議場舉牌，起因就是2026年度中央總預算案仍在立法院卡關，外界關注像是攸關全國每個月98.2萬通勤族的TPASS等補助可能斷炊，不過國民黨團、民眾黨團16日聯手提案，將包含TPASS等共38項新興計畫預算先行予以動支，總計大約718億元。

立法院國民黨團總召傅崐萁指出，「大家應該以民生為本，不要再把政黨意識放在人民之上，我們大家盡快的，尤其最重要38項，盡快通過。」

立法院民眾黨團副總召張啓楷表示，「我們啟動不關門條款，跟民生經濟有關的，讓他先行通過，等一下進行表決，請民進黨不要再黨意大於民意。」

全案在藍白人數優勢下，以58票贊成、49票反對，逕付二讀。藍白提出的38項計畫，包含TPASS通勤月票、少子化生育補助、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增改建、參與國際賽事等相關新興計劃。

不過民進黨團批評，行政院新興預算總共2992億，質疑藍白沒將總預算交付審議，怎麼知道哪些預算具有急迫性，而且也有侵害行政權的疑慮。

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱認為，「自己把預算丟著不審查，然後自己當白蛇下毒，自己又當許仙說，好，我根據《預算法》54條，我來幫你解套。」

行政院發言人李慧芝表示，「被在野黨所剔除的新興計畫當中，舉例來說，包含校園的無人機人才培育，這些有助於國人的照顧、國家的發展，還有提升國際競爭力的計畫，難道不重要嗎？」

行政院回應，在野黨同意動支的新興計畫案，只占總預算的2.4%，質疑藍白漠視其他福利跟國家發展計畫，呼籲立法院應該理性審查整個總預算案。

