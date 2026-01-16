藍白提38項新興計畫動支案 700多億預算逕付二讀

2026年中央總預算案至今仍在立法院卡關、還沒付委，外界關注，像是攸關全國每個月98.2萬通勤族的TPASS等補助可能斷炊，國民黨團跟民眾黨團共同討論、並且徵詢地方政府意見後，16日在院會提出新興資本新增計劃的動支案並逕付二讀，第一波涵蓋38項計劃，金額約700多億。

立法院國民黨團書記長羅智強表示，「全民都在看，看今日民進黨到底要不要支持國民黨跟民眾黨，有關於這個動支民生急迫新興計畫跟新增計畫的這些預算。」

羅智強表示，行政院先前就可以提請立法院來同意動支，卻不願意做。不過民進黨團回應，藍白是在破壞預算審查慣例，預算應回到互為審查的制度精神，而不是用表決方式各自抽案處理。

立法院民進黨團副幹事長范雲認為，「這不是一個最好解決的方式，而且它其實是破壞慣例，我們當然是希望整包付委審查才是正道。」

這次藍白提出的項目，包含TPASS行政院通勤月票執行計畫、少子化生育補助、治水防洪、國家藥物韌性、校舍增改建、參與國際賽事等相關新興計劃。