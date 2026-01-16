藍白提38項718億新興預算逕付二讀 人數輾壓院會通過

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團、民眾黨團今在院會提案部分新興預算逕付二讀，包括TPASS、河川整治、生育給付差額補助等，第一波總共涵蓋38項計劃，金額718億，院會表決藍白以人數輾壓，韓國瑜宣布交付協商，由國民黨團、民眾黨團共同召集協商。

藍白提案案由指出，國民黨黨團、台灣民眾黨黨團，有鑑於國際風雲詭譎，兩岸兵凶戰危，115年度中央政府總預算案，行政院卻惡意違法，拒不編列以生命保家衛國的志願役軍人加薪及警消退休金替代率提高之預算，不但至今未提出其他可行之替代方案，甚至以各種毀憲亂政的手法企圖閹割多數民意，頻頻散佈不實言論造成社會對立，實不足取。

案由指出，我國預算程序有「不關門機制」的設計，依預算法第54條定有明文。爰建請院會作成決議：「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增(如附件)，本院同意先行予以動支。」俾以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，影響國計民生。

38項提案包括，公保生育給付差額補助2.35億、AI智慧博物館生態計畫0.18億、連江縣選委會公廳舍0.18億元，強化國家核醫關鍵藥物3.3億元、AS-365N海豚型機隊升級中程計畫18.2億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫0.27億元、中區事務大隊台中市第二服務站用地配合社會住宅興建移民服務中心計畫0.24億元、新竹縣中區事務大隊和市專勤隊及服務站辦公廳合與建計畫0.1億元。

及各類保險生育給付補足至每胎10萬元0.4億元、小型X光檢查儀汰購第二期計畫1.53億元、提升國立大專校院建築物安全並加速改善老舊、校舍整修、耐震補強及文資修經費15億元、因應竹竹苗地區高科技產業發展、辦理新(整)建竹竹苗地區高級中等學校校舍計畫所需經費3.3億元(竹竹苗共計3億元)、國家運動科學中心大樓新建計畫0.5億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫0.83億元(雙北計0.06億元)、強化政府關鍵節點及偏鄉通訊網路數位韌性計畫0.62億元(各縣市計0.58億元)、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫28.73億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫64.89億元。

TPASS行政院通勤月票執行計畫(115-118年)59.40億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(115-118年)0.52億元、辦理布建公共化托育設施13.71億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫4.17億元、直轄市及縣市財政均衡補助等經費320.63億元、勞動部辦理勞工保險生育給付差額補助29.57億元、勞動部配合育嬰留停照顧彈性化政策獎勵小微企業雇主5億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫(115-118年)11.78億元、國家藥物韌性整備計畫18.48億元、提高國民年金保險生育給付7.99億元、在宅醫療科技推動計畫2.45億元、台灣品牌賽事精選計畫8億元、因應下水道法等相關法令政策，國立高級中等學校配合實施污排水接管作業，補助各校建置曁改善校舍汙水及排水系統經費25億元、智慧雨林產業創生人才育成計畫0.92億元、因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫35.11億元(台南市及雲林縣等各縣市)、研發測試場域整建墜藥品國產自製能量建置計畫34.4億元、關西淨水場及新增配水中心改善工程計畫0.35億元(新竹縣)。

