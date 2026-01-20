藍白揚言嚴審台美關稅協議 卓揆：期待在正確資訊下討論

行政院長卓榮泰出席台美關稅談判說明記者會。廖瑞祥攝



行政院副院長鄭麗君率領團隊在華府進行台美關稅總結會議後返台，目前雙邊已經簽署投資合作備忘錄（MOU），未來將接續簽署台美貿易協議，並送交立法院審議。對此，行政院長卓榮泰今（1/20）日也喊話，盼國會能在正確資訊下與行政院討論。

行政院今日舉行「台美關稅談判說明記者會」，針對國民黨與民眾黨團都揚言嚴審未來將簽署的台美關稅協議，卓榮泰表示，現在最重要是向人民在做報告，接著是跟產業界溝通，因此賴清德總統、行政院副院長鄭麗君、秘書長張惇涵、部長都到各產業報告並聽取聲音。

廣告 廣告

卓榮泰手拿出「台美關稅產業支持方案」的小冊子，表示這是由行政院印製，過去的座談會都有發送給業界，也希望金融機構能主動向客戶詢問是否需要協助，行政院將啟動類似方式提供金融支持。

卓榮泰強調，因條約締結由國會保留，且最後需國會同意，行政院會向國會說明，這次的談判過程完全秉持國家利益為出發點、保護產業利益、維護國內健康、糧食安全等四大目標，他誠懇的期待國會能夠在正確的資訊下，與行政院來談希望國會同意的若干內容。

「行政、立法兩院須再進一步真誠合作，才能讓國家向前進！」卓榮泰指出，目前的談判已讓國人稍稍感到進展，也讓產業對這次談判的方向表示支持，後續關稅貿易協議會秉持同樣的原則，所以請國會一定要完全掌握正確的資訊，雙方才能有對等的關係，進行行政、立法雙方面的合作。

更多太報報導

揭鄭麗君9個月談判艱辛歷程 卓榮泰：多次聲音顫抖「但沒有哭」

揭露「黃金計畫」讓川普看到！台灣模式不一樣 卓榮泰：投資5000億是絕對的錯誤

關稅談判團隊返台卓揆親接機 鄭麗君：世界看好台灣、需要台灣