藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」

記者劉秀敏／台北報導

總統府發言人郭雅慧受訪，回應藍白揚言彈劾總統賴清德一事（圖／翻攝畫面）

行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日將再對總統賴清德提出彈劾案。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的大動作，足以證明立法院在憲法上有手段可以制衡行政院長和總統，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。

針對在野醞釀罷免或彈劾總統，郭雅慧受訪表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧強調，只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況卓榮泰在不予副署時，已向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對在野黨提出太多濫權、違法的法案，卓榮泰是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定等原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧同時指出，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31日前完成審查，而今天已經19日了，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中四個多月，希望能夠在年底之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

