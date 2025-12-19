藍白揚言提案彈劾總統 府：只要合乎憲政體制都尊重

行政院長卓榮泰不副署立法院再修版「財劃法」，藍、白陣營今天(19日)宣布提案彈劾賴清德總統。對此，總統府發言人郭雅慧今天表示，在野黨所採取的動作，恰恰證明立法院仍有手段可以對行政院長及總統制衡，因此沒有所謂「行政濫權」。郭雅慧並說，只要合乎憲政體制的方式，總統府都予以尊重。

行政院長卓榮泰不副署立法院再修正通過的「財劃法」，國民黨及民眾黨立委18日在立法院司法及法制委員會通過譴責賴清德總統與卓揆，並移請監察院彈劾卓榮泰，藍、白陣營19日又共同召開記者會，宣布將正式提案彈劾賴總統。

對此，總統府發言人郭雅慧19日陪同總統出席「AI新十大建設座談會」會前受訪時表示，在野黨所採取的二大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院仍有手段可以對行政院長和總統進行制衡，因此沒有所謂「行政濫權」這件事。

郭雅慧並說，任何合乎憲政體制的方式，總統府都予以尊重，更何況面對在野黨提出濫權法案，行政院長動用副署權也是憲法所賦予的權力。郭雅慧說：『(原音)任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重，更何況行政院卓院長在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。』

郭雅慧並提醒，在野黨應注意，明年度中央政府總預算已躺在立法院4個多月未能付委審查，依照憲法明文規定，總預算必須在12月31日之前完成審查，今天已經19日，呼籲立法院應依照憲政程序完成總預算審查，才有利於國家正常運作。 (編輯:柳向華)

