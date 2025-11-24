藍白揚言退回政院版財劃法修正案 卓揆：盼找出可行之道

行政院長卓榮泰20日在副院長鄭麗君等人的陪同下舉行記者會，說明院版《財政收支劃分法》修正草案內容。（資料照片） 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 在藍白陣營二度修正財政收支劃分法後，行政院上周提出政院版本，立法院擬在明天（25日）程序委員會決定是否排入本周五院會議程，但藍白陣營看似都不太買單。行政院長卓榮泰今（24）日表示，中午將舉行行政立法協調會議，他會聽聽執政黨團委員跟在野黨團當天怎麼溝通，希望找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，「沒有中央總預算，寸步難行」。

政院版《財政收支劃分法》修正草案挹注地方經費高達1兆2002億元，立法院民進黨團呼籲在野黨理性討論。但立院民眾黨團表示，將退回政院版本，並要求行政院遵循法定版本執行；國民黨團則表態，要等立法院通過的藍白版本的《財劃法》穩定上路後，再來討論政院版。。

廣告 廣告

卓榮泰上午出席「豐原醫院附設后里綜合長照機構」落成啟用典禮受訪表示，立法院上禮拜五的狀況，讓執政黨團都有一點無力感。他說，今天中午會舉行行政立法協調會議，聽聽執政黨團委員跟在野黨團當天是怎麼溝通的，希望找出一條可行之道，讓明年中央政府總預算能夠順利審議，今天談的長照3.0才能夠有辦法支持，沒有中央總預算，寸步難行。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

財劃法沒有法源依據？鍾佳濱嗆傅崐萁：回去重新把憲法讀一遍

盼立院審視院版《財劃法》 卓榮泰：新北統籌分配款增加數六都最高