藍白揚言退回政院版財劃法 卓榮泰引金句回擊：匆匆忙忙讓政府舉債

行政院會上週正式拍板政院版《財劃法》，並送交立院審議，今（25）日程序委員會將決定是否排入院會議程，不過藍白兩黨質疑政院未提供各縣市試算資料，認為要有完整數字才能討論。院長卓榮泰今赴立院備詢前受訪時，則引用王世堅金句抨擊在野黨團「匆匆忙忙」讓政府舉債，卻不允許政院與地方「從從容容」溝通，同時強調本週仍會持續討論，期盼與地方達成最高共識。

針對國民黨要求提供完整試算資料，否則暫緩列案，民眾黨也表態退回。對此，卓榮泰也做出回應，痛批在野黨團真的是「匆匆忙忙」讓政府破產、負擔更多債務，而且更嚴重的是，竟然不允許行政院「從從容容」與地方溝通。卓榮泰指出，上週朝野黨團原本已談妥不處理後續公式錯誤的問題，待本週政院提出與地方溝通，提出詳細數字後再來做討論，如今在野黨團卻自己撕毀了承諾。

不過卓榮泰強調，行政院仍會利用本週跟地方政府再溝通，希望能夠達到最高共識，在有共識之後就能有具體的數字出現，他也認為，這個具體的數字將會再次證明院版《財劃法》中，關於統籌分配稅款、一般補助款以及計畫性補助款，三項加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。

