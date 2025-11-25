藍白揚言退回院版財劃法 卓榮泰怒批撕毀承諾：匆匆忙忙讓政府破產

即時中心／顏一軒、李美妍報導

行政院20日已將院版《財劃法》草案送至立法院審議，立院程序委員會預計今（25）日就會決定是否排入28日的院會議程中，國民黨團總召傅崐萁喊話政院，應提供完整試算資料，會再與民眾黨團確認是否退回院版；至於白委劉書彬則透露，將於程委會與藍營聯手退回。對此，行政院長卓榮泰稍早受訪時借用綠委王世堅歌曲〈沒出息〉的金句嘲諷，藍白匆忙讓政府破產，還不容許政院從容與地方溝通，但本週中央會持續與地方政府溝通，達到共識後就會有具體數字出現。





今早8時49分，卓榮泰在行政院秘書長張惇涵與發言人李慧芝等人的陪同下，率各部會首長前往立法院進行施政報告並備質詢，同時於會前接受媒體聯訪。

記者提問，行政院版《財劃法》國民黨要求提供完整試算資料，否則暫緩列案，民眾黨也表態退回，後續將如何與在野黨溝通？

對此，卓榮泰回應，今（2025）年立法院一共有3次修《財劃法》，剛好應證「匆匆忙忙」那句話，結果是讓政府要舉債、負擔更多的債務，所以「匆匆忙忙」地是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院「從從容容」地跟地方溝通。

卓榮泰說，上禮拜原來朝野黨團談妥不處理後續公式錯誤的問題，等待本週行政院在跟地方溝通後提出詳細數字再來做討論，結果在野黨團自己撕毀承諾，但政院仍然會利用本週跟地方政府再做溝通，希望能達到一個最高共識，這個共識之後，就會有一個具體的數字出現。

卓榮泰認為，具體的出數字將會再次地證明行政院在這次的院板的《財劃法》中，關於統籌分配稅款、一般性補助款以及計畫性補助款，三項加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。







