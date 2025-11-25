藍白揚言退回院版《財劃法》 卓榮泰酸：「匆匆忙忙」讓政府破產

針對在野揚言退回院版《財劃法》行政院長卓榮泰今天（25日）表示，立院印證了「匆匆忙忙」這句話，讓政府舉債負擔更多債務、破產。（圖／李智為攝）

行政院拍板院版《財劃法》草案，已送抵立法院，不料立院尚未審查此案，上週五藍白再度聯手突襲三讀修正《財劃法》，更揚言退回院版草案。對此，行政院長卓榮泰今天（25日）赴立院備詢，並在會前受訪時表示，立法院印證了「匆匆忙忙」這句話，讓政府舉債負擔更多債務、破產，朝野黨團甚至失去承諾，不允許政院與地方政府溝通。但他強調，政院仍會與地方政府在做溝通，盼能達到最高共識。

針對行政院上週提出院版《財劃法》修正草案，國民黨立院黨團要求提供完整試算資料，否則暫緩列案，民眾黨團也表態退回。卓榮泰今天赴立院備詢受訪表示，立法院今年一共修了3次《財政收支劃分法》，剛好印證了「匆匆忙忙」這句話，讓政府舉債負擔更多債務，讓政府破產。

廣告 廣告

卓榮泰表示，更嚴重的是，立院竟不允許行政院從從容容的跟地方溝通，朝野黨團上週原談妥不處理公式錯誤問題，等待行政院提出，並且與地方溝通後提出詳細的數字再來討論，結果在野黨團失去承諾。但他強調，行政院仍會在本週與地方政府在做溝通，盼能達到最高共識。

卓榮泰說，政院與地方達成共識之後就會有具體的數字出現，他認為這個具體的數字將會再次的證明，行政院在這次院版的《財劃法》中，關於統籌分配稅款、一般補助款以及計畫性補助款，加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字。



回到原文

更多鏡報報導

藍白修《財劃法》增2646億超出舉債上限 鍾佳濱：盼地方政府了解其不可行之處

藍白揚言退回院版《財劃法》 卓榮泰坦言：有一點無力感

批政院拿不出縣市財政設算表 藍委嗆院版《財劃法》淪政治詐術：民進黨應停止放話