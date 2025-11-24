藍白揚言退政院版財劃法 卓揆曝「執政黨團有點無力感」：中午會議找可行之道

即時中心／梁博超報導

對於立法院藍白黨團在上週五稱要退回政院版《財劃法》，行政院長卓榮泰今（24）日透露「執政黨團有一點無力感」，不過今午將召開行政、立法協調會議，希望能找出一條可行之道，讓明年中央政府的預算能夠順利審議。他也強調，若沒有中央總預算，「所有政策都將寸步難行！」

行政院長卓榮泰今（24）日上午前往台中，參加衛福部立豐原醫院附設后里綜合長照機構落成啟用典禮。會前被媒體問到，立法院藍白黨團在上週五皆稱要退回政院版《財劃法》，他透露「執政黨黨團會有一點無力感」。

對此，卓榮泰表示，今天中午將召開行政、立法協調會議，他會聽聽執政黨團的委員是如何與在野黨團溝通，希望還是要找出一條可行之道，讓明年中央政府的預算能夠順利審議。

卓榮泰也強調，若沒有中央總預算，所有政策都將寸步難行，例如等一下要談的長照3.0，也是要有預算才有辦法支持。

