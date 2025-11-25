藍白擋下政院版《財劃法》 未排入立院議程

《財劃法》修法歷經1年朝野攻防，在野14日先是三讀通過再修版的《財劃法》，政院版的上週則送到立法院，力拚付委審查，卻被打回票，藍白質疑政院沒有提供各縣市的試算資料。

25日的程序委員會，藍白以人數優勢，通過民眾黨立委劉書彬提議，將政院版《財劃法》暫緩列案，不排入院會議程。

民眾黨立委劉書彬認為，「《財劃法》已經經過3次的修正，但是都沒有在這段期間當中，他沒有提出自己的版本，作為一個行政院負責的應該是要做出來，他都沒有提出來。」

行政院長卓榮泰說：「立法院1年來3次修《財政收支劃分法》，哪一次他們在付委前提出過任何的數字版本，所以這個是雙重標準，為難政府。」

卓榮泰批評藍白「匆匆忙忙」修法，讓政府舉債，又不允許政府與地方「從從容容」溝通，民進黨團也批在野冷凍政院版；至於藍白通過的再修版《財劃法》，立委質疑重北輕南，對南部縣市不公平，卓榮泰也做出回應。

卓榮泰回應民進黨立委賴瑞隆質詢表示，「今年11月14日，通過我們所謂再修版的《財劃法》，我說過因為它會大幅地提升整個政府的舉債，這個舉債達到5600億，已經超過我們公債法的上限，所以我不能編，行政院不能編，編出來就是一個違法的預算。」

國民黨立委賴士葆則說道，「財政部長就打電話給我，說試算表生不出來，那這樣子的話，當然不能付委，既然試算表沒有，代表你也是閉門造車。」

針對已經三讀的藍白《財劃法》，卓榮泰表示，最後提出覆議期限是27日，期盼這3日，立法院能讓失速列車停下來，也強調政院版的《財劃法》，與地方有6次以上的溝通，計算公式最合理。

但台北市長蔣萬安喊話中央，先提出具體數字，再來跟地方理性討論。

