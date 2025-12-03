即時中心／顏一軒報導

立法院程序委員會昨（2）日封殺行政院所提之1.25兆「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案及《財劃法》修正案。對此，行政院長卓榮泰今（3）日表示，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），才能讓國家的建設透過政策與預算，讓所有模範公務員好好去執行。





今日下午2時30分，卓榮泰前往行政院人事行政總處公務人力發展學院，出席「114年行政院模範公務人員頒獎典禮」，並於行程中短暫接受媒體聯訪。

廣告 廣告

記者提問，怎麼看藍白擋下國防預算跟《財劃法》？對此，卓榮泰指出，今天要請模範公務人員大家一起更加努力，因為很多的公務人員都為全國的國人在努力、在奉獻，只有通過明年的中央政府總預算（案）跟（院版）財劃法（修正），「才能讓我們好好的把國家的建設透過政策跟預算，讓這些所有的模範公務人員好好去執行；對福國利民的政策，我們才有所表現」。

對此，民進黨立委吳思瑤則表示，總統國防特別條例被擋、政院版《財劃法》被擋第2次、國安法案被擋722次，執政黨議案連列案都被擋，法案連掛號都不給！

她怒批，是要卑劣到什麼程度？藍白法案要過就過，連討論都懶！執政黨法案要擋就擋，連討論都不給！藍白立委尸位素餐，不想討論法案是你家的事！民進黨團認真負責，想討論法案也不行？民生、國安全都擋，不審法案，那延會要幹嘛？





原文出處：快新聞／藍白擋下財劃法、國防特別條例 卓榮泰懇託：讓公務員好好執行

更多民視新聞報導

打擊毒品絕不妥協！ 卓揆親臨緝毒成果記者會

陳玉珍版「離島條例」逕付二讀！陳培瑜怒問：到底要幫中國開多大的門？

傳核二、核三可能重啟 朱立倫這樣看

